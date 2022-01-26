Se quedan dormidos en el cine, terminan atrapados en centro comercial.

La romántica cita de una pareja terminó en un verdadero cuento de terror tras quedar encerrados en el centro comercial a las 3:00 de la mañana.

Se trata de Sabrina y Andrés, quienes en TikTok se hacen llamar Los Boleles y acumulan 18 mil seguidores en la misma red social china.

“Oigan nos quedamos dormidos en el cine, son las tres de la mañana. No hay nadie, no sabemos cómo salir”, expresó la mujer en el video que acumuló 4.7 millones de reproducciones.

Pese a todo, Sabrina amenizó el aterrador momento con su sentido del humor, pues lanzó la frase viral de “estamos perdidas”.

Manden ayuda por favor… estamos perdidas

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Pareja se viraliza tras quedar atrapada en el centro comercial

Tras recibir miles de ‘Me Gusta’ y millones de reproducciones, Sabrina y Andrés contaron cómo salieron del centro comercial en un nuevo video.

La pareja respondió algunas de las dudas más frecuentes de los internautas, quienes se preguntaron el desenlace de la historia.

“Salimos y eran las 3:00 de la mañana… pensaron que nos habíamos ido a un motel”, expresó la joven.

Andrés contó que le dejó un par de calcetines al guardia del centro comercial, pues le faltaron algunas monedas para pagar el boleto del estacionamiento.

El guardia nos dijo cómo salir… estuvimos platicando con el guardia para ver cómo le hacíamos porque nos faltaban 50 pesos. Quería una prenda de valor de la ‘señorita’, pero le dije ‘nel, wey’ y le di mis calcetines

“Salimos perfectos, sanos y salvos”, contó la joven, asegurando que tuvieron que realizar una larga caminata desde el centro comercial hasta su camioneta.

El video de Los Boleles recibió miles de reacciones y comentarios de los usuarios de las redes sociales.

“Se ven súper amodorrados”, “Yo sí les creo porque el velador no revisa bien”, y “Lo chistoso es que los dos se quedaron dormidos”, expresaron los internautas.

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