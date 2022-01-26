Acróbata “levita” en el metro e impacta al mundo.

Cada día suceden más cosas sorprendentes en el mundo, muchas de ellas completamente desapercibidas para las personas, pero hay otras que gracias a las redes sociales rebasan fronteras y se vuelven virales.

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Este es el caso de una joven acróbata rusa que se ha convertido en tendencia a nivel mundial, luego de compartir un video en donde se le puede ver colgada del pasamanos de un vagón del metro en China.

La acróbata que se volvió tendencia por colgarse en el metro

La joven rusa que se hace llamar por su nombre artístico Hair conditioner, se ha convertido en la sensación de las redes sociales por su sorprendente habilidad de colgarse del cabello para poder levitar mientras viaja en el metro.

El video fue compartido por un usuario que viajaba en el mismo vagón, lo que ocasionó que la joven de nombre Darina fuera buscada por los medios locales a los que explicó su talento tan peculiar.

He estado practicando este movimiento durante medio año. Quiero recordarles a todos que fue un truco peligroso y que no debe intentarse si no se está entrenado

Tal como en muchas caricaturas, en el video se puede ver a la joven de origen ruso con el cabello atado al pasamanos, lo que da la apariencia de que estuviera flotando en el metro.

La explicación de sus grandes talentos

Al final, todo tuvo una simple explicación, pues resulta que la joven rusa forma parte del talento del circo de Shanghái, por lo que ella estaba entrenando un truco de los que habitualmente presenta en su número.

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Sin duda, el transporte público puede esconder muchas más cosas de las que conocemos entre los usuarios.

