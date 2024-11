¿Te perdiste el capítulo 11 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Mariana tiene un dolor en el estómago, pero se niega a ir al médico. La Dra. Lucía recuerda momentos con la Dra. Sagrario. Omar sorprende a sus hijos con la visita de su mamá. Mientras llevan a Mariana al hospital, ella vomita sangre en el taxi. Chabe y Sara llegan a casa de Omar, donde conocen a Maribel, la mamá de los hijos de Omar; desconcertada, Chabe sale de la casa y le pide a Omar que la corra, pero la casa es de Maribel y siguen casados. El Dr. Reséndiz sufre un dolor en el estómago. Sara y Chabe recogen a Mariana para llevarla al Hospital Matilde Montoya.

Te puede interesar: ¿Te perdiste el capítulo 10 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Mariana no se deja atender, pero sigue vomitando sangre. Maribel y los hijos de Omar ven fotografías; Omar le reclama por ausentarse cuatro años y le pide que no lastime a sus hijos. El Dr. Resendiz se niega a llamar a una ambulancia pese a su malestar. Los médicos del Hospital trabajan en el diagnóstico de Mariana. Los hijos de Maribel y Omar niegan que ella sea su mamá; ella los convence. Chabe sigue desconcertada, pero Sara trata de animarla. La Dra. Lucía le reclama a la Dra. Mariana lo que sucedió con la Dra. Sagrario. Los médicos deciden hacerle una endoscopía a Mariana, mientras que el Dr. Resendiz recibe atención médica en casa; el médico le dice que tuvo un preinfarto.

Te puede interesar: ¿Te perdiste el capítulo 9 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Sara consigue que Chabe le hable de lo que pasó con Omar y se desahoga con ella. El Dr. Daniel habla con la Dra. Lucía sobre la Dra. Sagrario y le revela que la Dra. Mariana estuvo detrás del despido de la Dra. Sagrario; acuerdan averiguar lo sucedido. Chabe le confiesa a Sara que no sabe qué hacer con su vida. Los médicos del Hospital y Manuelita sospechan que lo de la Dra. Sagrario fue una trampa. El Dr. Emiliano consuela a la Dra. Lucía y él le pide que cuide su salud, pues no la ve bien. La Dra. Mariana ya piensa en el remplazo de la Dra. Sagrario. Mariana sufre una crisis y la Dra. Lucía utiliza su don para dar con el diagnóstico. Omar y Chabe hablan sobre Maribel; Chabe le pide a Omar que le dé su lugar; Omar le pide que no lo deje. La Dra. Lucía descubre que Mariana se automedica. El Dr. Resendiz permanece angustiado. La esposa del Diputado y la Senadora descubren que inculparon a la Dra. Sagrario.