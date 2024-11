¿Te perdiste el capítulo 17 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

Una religiosa tiene mareos y vómitos; la revisa una hermana del convento y nota que tiene la matriz inflamada y deduce que tiene 9 semanas de embarazo. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano despiertan juntos; aunque no vivirán juntos, están tranquilos. Chabe, Sara y Omar, van por la religiosa que presuntamente está embarazada. La Dra. Lucía le cuenta a Manuelita que no vivirá con el Dr. Emiliano y le aconseja que pierda el miedo de tener una pareja. Santiago invita a cenar a la Dra. Mariana, pero ella lo rechaza. Mientras las religiosas sostienen que la pacientes está embarazada, los paramédicos la trasladan al Hospital Matilde Montoya. La Dra. Lucía y el Dr. Daniel revisan a la religiosa, quien entra en crisis. La Dra. Helena se dispone a dar malas noticias a la familia de un paciente. La Dra. Karina y la Dra. Lucía, le explican a la hermana que cuida a la religiosa que no está embarazada; la hermana les cuenta que la paciente religiosa siempre ha tenido problemas de salud.

La Dra. Lucía le notifica a la paciente que no está embarazada y que seguirá trabajando en el diagnóstico .Los paramédicos atienden una emergencia colectiva: unos estudiantes fueron golpeados por porros. La Dra. Helena le cuenta a la Dra. Lucía que se siente muy bien en el Hospital. El Dr. Emiliano y la Dra. Lucía analizan el caso de la hermana religiosa, quien le dice a la Dra. Lucía que tiene un aura muy bonita. Los estudiantes se niegan a declarar las agresiones de los porros ante las autoridades. La Dra. Helena le pide a una hermana religiosa que le de los santos óleos; ella se niega. Manuelita medita el consejo de la Dra. Lucía. Omar recibe una llamada notificando que Maribel no pasó por sus hijos a la escuela.

Los médicos avanzan en el diagnóstico de la hermana. Manuelita y la Dra. Helena hablan sobre la Dra. Sagrario. Omar y Sara llegan a la escuela por los niños. La religiosa entra en crisis; la Dra. Lucía utiliza su don y descubre que la religiosa sufrió de violencia y, al parecer, sí tendría un objeto dentro del abdomen. La Dra. Helena inyecta a una paciente para que descanse en paz. La Dra. Lucía le notifica a la hermana que cuida a la pacienite que la tienen que intervenir. El Dr. Emiliano hace la cirugía a la paciente religiosa; encuentra el objeto.

La paciente de la Dra. Helena muere. Maribel le dice a Omar que olvidó pasar por sus hijos. Discuten por sus hijos y dicen que se van a divorciar. La Dra. Lucía y el Dr. Emiliano le informan a la hermana religiosa que todo salió bien y que la raíz del problema se generó por un golpe recibido. Santiago sorprende a la Dra. Mariana en el estacionamiento. Él la obliga a ir a cenar, pues gracias a él, la Dra. Mariana tiene un puesto importante en el Hospital; ella accede. La Dra. Lucía busca por teléfono a la viuda del Dr. Resendiz, pero no se la comunican.