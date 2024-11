¿Te perdiste el capítulo 20 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

El bebé de unos padres jóvenes tiene fiebre; discuten sobre lo que tienen qué hacer para no gastar tanto en la atención médica. El Dr. Daniel invita a cenar a la Dra. Lucía y ella acepta. Ingresa un paciente a la sala de urgencias y ambos se hacen cargo; la Dra. Karina está atenta a sus movimientos. Chabe salió del arresto, viaja en la ambulancia con Sara y Omar, quien pide no hablar de lo ocurrido con Maribel. En la calle encuentran a los padres jóvenes y los trasladan al Hospital Matilde Montoya. La Dra. Mariana le pide a Santiago que no la vuelva a buscar para temas personales; él la invita a cenar para hablar y ella se niega. El bebé y sus padres llegan al hospital y son atendidos en urgencias. La Dra. Lucía se entrevista con los padres del bebé. La Dra. Helena da de alta de terapia intensiva a una paciente; habla con una colega sobre la importancia de luchar por la vida.

Omar y Chabe discuten porque Omar recibe una llamada de Maribel; Chabe le pide a Omar que tome decisiones. Manuelita le pide a Marcelo que no la busque más en el Hospital y le prohíbe más muestras de amor en el trabajo. Los médicos trabajan en el diagnóstico del bebé; la Dra. Mariana llega con los médicos y los presiona para que resuelvan pronto; les pide estar siempre en ese tipo de juntas. El pediatra, la Dra. Lucía y la Dra. Karina le notifican a los padres del bebé que le harán estudios. Chabe se encuentra con Gonzalo en la escuela; se alegran de que Chabe salió libre. Chabe se desahoga con Gonzalo sobre lo que ha sucedido con Maribel. Omar y Sara van por los niños a la escuela; ven a Maribel a lo lejos y escapan de ella. El Dr. Emiliano le pide a una recepcionista que le de los datos de un paciente; ella no duda en ayudarlo para conseguir la información. Manuelita le cuenta a una compañera de trabajo que está molesta porque la Dra. Mariana le llamó la atención por el detalle de Marcelo. Manuelita reflexiona con su compañera de trabajo, sin darle detalles, sobre el cuaderno de la Dra. Karina.

Sara y Omar entretienen a los niños dentro de la ambulancia. La Dra. Helena trataba de tomar medicamentos, pero no lo consigue. El bebé no mejora y entra en una pequeña crisis. La Dra. Mariana sorprende al Dr. Emiliano en el archivo cuando está buscando un expediente. La Dra. Karina los interrumpe y él escapa. Omar y sus hijos se encuentran con Charly en el parque; ellos se enteran que Charly los auxilió en alguna ocasión. La Dra. Lucía se disponía a utilizar su don con la bebé cuando la interrumpe la Dra. Karina; al parecer, el Dr. Daniel también esperaba que la Dra. Lucía utilizara su don. Los médicos vuelven a hablar con los padres jóvenes y les cuentan que se disponían a comer sushi que encontraron en la calle, pero al darse cuenta de que estaba echado a perder, lo tiraron en el fregadero.

Maribel llega al parque y le reclama por haberse llevado a sus hijos y lo besa frente a los otros paramédicos. La Dra. Lucía les notifica que la bebé tiene salmonela y que se recuperará pronto. La Dra. Lucía y el Dr. Daniel invitan a la Dra. Karina y a Manuelita a cenar sushi; ellas se niegan. El Dr. Daniel le habla a la Dra. Lucía sobre un paciente con ansiedad; ella le recomienda ir con un psiquiatra o un psicólogo, pero él dice que no se trata de él. La Dra. Lucía sabe que se trata de él y le dice que debe cuidar su salud mental. Durante la cena hablan de lo que la Dra. Mariana le hizo a la Dra. Sagrario. Omar ve a un pasante de abogado y habla con él sobre la idea de divorciarse de Maribel. El Dr. Daniel promete a la Dra. Lucía que tomará terapia. Al salir del restaurante, secuestran a la Dra. Lucía.