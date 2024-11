Este es el resumen del capítulo 30 de la nueva temporada de Dra. Lucía

Dra. Lucía no quiere esconderle nada a Emiliano, así que poco a poco le empieza a contar sobre el amuleto que le heredó su mamá, pero no menciona cuál es la función de dicho objeto. Dra. Lucía se enteró de la noticia del brujo y se siente bastante mal, pues sabe que ya no podrá encontrar las respuestas que ella buscaba. Sarita se siente un poco incómoda con los elogios de Iker, quien la invitó a salir al cine y además le dio un dije como regalo; sin embargo, aun así decide salir con él.

El Dr. Patricio es muy galante con todos en el hospital y se enteró de que todos piensan que es muy presuntuoso con las mujeres, por lo que quiere cambiar esa imagen, pero no puede esconder la atracción que siente por la Dra. Lucía cuando la ve. Doña Manuela se encuentra en un momento muy difícil, debido a que su esposo sufrió un asalto y su estado de salud es delicado. El Dr. Patricio se siente acosado por la directora del hospital, pero tiene un gran gusto por ella, así que decide usar eso a su favor.

