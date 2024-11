Este es el resumen del capítulo 29 de la nueva temporada de Dra. Lucía

La empleada de una nevería vomita sangre y cae desmayada; su jefe llama a la ambulancia. El Dr. Patricio y la Dra. Lucía se encuentran en la cocina y se presentan. Él le dice que le recuerda a una novia de la infancia; ella se incomoda y se aleja. Los paramédicos llegan a la nevería y atienden a la empleada. El Dr. Emiliano revisa el historial médico de la Dra. Lucía junto a ella, quien le dice no entender sus intenciones. El Dr. Patricio le propone a la Dra. Mariana mejoras en la base de datos de historiales clínicos. Ella rechaza su propuesta, pero crece la tensión afectiva. La empleada de la nevería es ingresada al hospital. El Dr. Emiliano le dice a la Dra. Lucía que tiene la teoría de que ella tiene algo neurológico, a partir del accidente, que le altera. La Dra. Karina y el Dr. Daniel entrevistan a Beatriz, la empleada de la nevería, y le anticipan que le harán estudios; ella pide que le avisen a su madre. Ninguno de los médicos confía en lo que declaró en su entrevista.

Omar y Sara le aconsejan a Chabe que no deje la escuela; Chabe les pide que no hagan drama. Santiago recibe al padre del Dr. Resendiz y le advierte que presentará una denuncia contra el hospital por la muerte de su hijo. La mamá de Beatriz llega al hospital y la Dra. Karina le informa el estado de su hija; la madre de Beatriz le cuenta que está angustiada porque ha bajado mucho de peso. Iker le pregunta a Sara si no le hablará más; ella le dice que no habla con personas deshonestas. Chabe le pide que no lo trate mal. La Dra. Karina y el Dr. Daniel revisan los estudios de Beatriz. Sara le pregunta a Iker si es ratero. Iker le confiesa a Sara que sí toman han robado cosas de los pacientes. Sara le pide que deje de robar para que sean amigos; Iker le jura que no robará más. Omar le pregunta a Chabe si dejará la escuela o no; Chabe le pide que deje el tema en paz.

Te puede interesar: Este es el resumen del capítulo 28 de la nueva temporada de Dra. Lucía

Los médicos hacen lluvia de ideas para avanzar en el diagnóstico de Beatriz; tras descartar opciones, deciden hacerle un ultrasonido. El Dr. Daniel le pregunta a la Dra. Lucía sobre las consecuencias de utilizar su don; le pregunta si está bien. Ella le dice que está bien y que ha encontrado la manera de controlarlo; le pide que no se preocupe. La Dra. Karina averigua con la mamá de Beatriz sobre sus hábitos alimenticios. Las enfermeras le preguntan a Ruth sobre el Dr. Patricio; ella les dice que no ha pasado nada entre ellos. Iker y Charly atienden una emergencia en su ambulancia; Iker le dice a Charly que ya no robará más. Beatriz empeora y el Dr. Daniel anticipa que la tendrán que operar.

Te puede interesar: ¿Te perdiste el capítulo 27 de la nueva temporada de Dra. Lucía?

El Dr. Patricio y la Dra. Karina se encuentran en el pasillo y él trata de aclarar que empezaron mal. La Dra. Lucía, en complicidad con el Dr. Daniel, utiliza su don para averiguar qué le sucede a Beatriz; la Dra. Lucía le pregunta a Beatriz qué tomó, pero ella parece alucinar. Santiago le avisa a la Dra. Mariana que le urge hablar con ella, pues las cosas han dado un giro inesperado. Los médicos encuentran que Beatriz tiene un parásito gigante y la Dra. Lucía le avisa a la madre de la paciente que estará bien. La Dra. Lucía se encuentra con Marcelo, quien llegó al hospital por Manuelita; acto seguido, la Dra. Lucía escucha una voz que la llama y tiene una alucinación con su madre quien le advierte que está en peligro.