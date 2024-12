Este es el resumen del capítulo 40 de la nueva temporada de Dra. Lucía

Omar va a visitar a sus hijos y Maribel lo corre de la casa cuando termina su tiempo, y aunque los niños le piden a la mamá que lo deje más tiempo, ella les dice que no y les remarca que no es su papá. Más tarde, va por los resultados de paternidad y no quiere abrir el sobre, pero entre Sarita y Chabe lo apoyan para que lo haga y la noticia es algo que no esperaba.

La Dra. Lucía tiene síntomas más marcados y le sangra constantemente la nariz aunque no esté con pacientes. Karina aprovecha un descudo de Lucía y encuentra su amuleto, mismo que le termina robando. La Dra. Lucía se da cuenta muy tarde y está desesperada por encontrarlo.

Manuela está muy triste por la situación con Marcelo, y al enterarse las enfermeras que es su cumpleaños, le organizan un festejo sorpresa para subirle el ánimo, lo que la ayuda un poco a recuperar su sonrisa, pues está con personas que quiere mucho.