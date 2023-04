Drake Bell exhibe que no percibe regalías por Drake & Josh.

Hablar de esto implica mencionar a uno de los programas más reconocidos que ha dado la televisión de Estados Unidos en lo que va del Siglo XXI. Ahora, tal vez descubrir que Drake Bell no gana regalías pese al éxito que fue Drake & Josh es muy llamativo.

El actor fue el protagonista de esta serie donde compartía cartel con Josh Peck. A lo largo de los muchos años se convirtieron en personajes muy demandados por el público que disfrutaba de sus aventuras y aún lo siguen haciendo debido a que el show está disponible en algunas plataformas.

¿Cómo es que Drake Bell no gana regalías pese al éxito de Drake & Josh?

El intérprete fue completamente honesto en el marco de una reciente entrevista para un podcast donde dijo: “desafortunadamente en Drake & Josh no había regalías. El tiempo al aire, las reproducciones se les paga a los actores, y por ejemplo, el elenco de Friends hace como 20 millones de dólares al año solamente por las regalías. Sobre nosotros, nos muestran a todo el mundo, nos ven todo el tiempo, estuvimos número 1 en Hulu, esto y el otro. Y nosotros seguimos preocupados por pagar la renta”.

La cuestión de esto radica en que los actores en su momento firmaron un contrato que establecía que iban a recibir regalías por la grabación de los episodios y no por lo que pudiera suceder posteriormente con la serie. Sus palabras exactas fueron: “prácticamente no recibimos dinero por eso. Hay estrellas invitadas en ‘Drake y Josh’ que siguen recibiendo regalías. A Josh y a mí nos pagaron por las semanas que trabajamos y fue todo, porque en Kids TV no sé cómo se pudieron salirse con la suya”.

En definitiva, les acontece algo semejante a lo que les pasa a muchos colegas suyos que no reciben primas por la retransmisión de los trabajos de los que formaron parte. De más está decir que esto es bastante injusto y deberían obtener ingresos por esto, algo más que justo si consideramos que producciones así requieren de los intérpretes delante de cámaras y que sin ellos nada es igual.