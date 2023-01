Drake Bell rompe el silencio tras escándalo con drogas y su bebé.

El cantante Drake Bell empezó 2023 con nuevos rumores, pero en esta ocasión relacionados con el consumo de sustancias tóxicas y es que, lo más grave, según lo relatado, eso ocurrió cuando su hijo se encontraba en la parte de atrás del auto y ahora, es el mismo cantante quien sale a aclarar todo. Esto fue lo que dijo.

Fernando asegura que su medio hermano es un adicto a las drogas.

¿Qué pasó con Drake Bell?

Su carrera se ha visto afectada por diversas acciones que lo han llevado incluso a la corte, como el caso de abuso en contra de una menor, su pelea con Josh Peck con quien compartió la pantalla en Drake y Josh, su separación de Von Schmeling a causa de las drogas y recientemente, cuando fue visto en un estacionamiento consumiendo sustancias tóxicas en presencia de su hijo.

Sin embargo, con el fin de enfrentar este último rumor, el cantante opta por hacerlo a través de lo que mejor sabe hacer: la música y comparte en sus redes un poderoso mensaje donde dice que basta, de noticias falsas.

Enough with the Fake News! Let’s Rock!!”

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Drake Bell?

Así, Drake Bell mata dos pájaros de un tiro; por un lado, sale a decir de manera sutil que los rumores son mentira; es decir, los que hablan sobre sus adicciones, pero también, sirve para dar a conocer que está preparando un álbum nuevo y sus seguidores, principalmente de México, están respondiendo y dicen que lo quieren ver por Villahermosa o Guanajuato, donde tiene mucha gente que lo admira.

Una de las canciones que contendrá este nuevo trabajo musical, según lo que ha compartido Drake en redes sociales, es “Tainted Love”, una canción que fue escrita originalmente por Ed Cobb, integrante del grupo The Four Preps y que fue grabada en 1964 por Gloria Jones.

La canción hace referencia a “un amor podrido”; es decir, cuando te enamoras de alguien que sabes que te va a terminar hiriendo, ¿tendrá también un mensaje secreto para Drake?, pues se mostró muy contento de poder interpretar este “cover”.

Anteriormente, tanto Drake Bell como su equipo habían dejado entrever algunos adelantos de lo que será su nuevo álbum y algunas canciones que podría contener son: ‘Living la vida loca’, La camisa negra’, ‘Holly Won’t’ y You’re no thinking’.

Además, los fans ya comenzaron a hacer sus propios diseños de la portada, los cuales también han sido compartidos por el cantante en sus redes sociales y se espera que elnuevo álbum del cantante salga en febrero de 2023.