FOTOS | Dulce María reveló que en RBD algunos ganaban más que otros.

¿Quién ganaba más en RBD? Dulce María reveló no solo que algunos integrantes ganaban más que otros, ¡sino que ganaban muy poquito!

La cantante y actriz, Dulce María, visitó el programa “La Última y nos Vamos” de Yordi Rosado y habló sobre su trabajo en RBD. ¡Reveló que en el momento no se daba cuenta, pero que ahora que maduró y haciendo cuentas de todo lo que debía ganar entre telenovela, discos y giras, le vieron la cara! Pues ganaba muy poquito.

La actriz contó que cuando comenzó a trabajar en la telenovela firmó un contrato para ceder todos los derechos del personaje “Roberta” a la televisora en donde se transmitía la telenovela así como de todo lo que pudiera generar. En un inicio, no lo vio como un problema, ya que trabajó así en otros proyectos.

Yordi la cuestionó sobre cuál fue el proyecto que el que más le ha dejado dinero, esperando claro, que dijera que RBD, ¡pero no fue así! Dulce María contestó que ha ganado más dinero desde su casa, utilizando su cuenta de Instagram, que en cualquier otro trabajo. “Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no solo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”...

Además, confesó que todos los integrantes de la agrupación, ganaban diferente, lo que causó descontento y pidieron a la televisora que les “emparejaran” los sueldos... “Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo súper fuerte, porque ganábamos súper poquito... Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”.

La también cantante confesó que ella casi no tuvo problemas con integrantes de la agrupación, pero que sí existieron conflictos entre otros miembro de RBD, como Anahí con Poncho Herrera o Anahí con Christian Chávez.

