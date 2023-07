Para aquellas personas que están expectantes por saber si llegarán al altar en algún momento de su vida, la numerología y la astrología tienen un cálculo que permite saberlo gracias a tu fecha de nacimiento y signo zodiacal. A continuación te diremos a qué edad te casarás.

La astrología y la numerología se basan en el estudio de los astros y los números, ambos están íntimamente ligados con el comportamiento y forma de ser de las personas, pero también les ayudan a saber acerca de su destino y el camino que tienen trazado en la vida.

Le organizamos una boda a Pikin y Briyit después de comprometerse.

¿A qué edad te casarás? La astrología y numerología tienen un cálculo exacto para saber a qué edad te casarás, según tu fecha de nacimiento y signo zodiacal.

Aries

20/03-19/04

Para este signo nunca es demasiado pronto para casarse y menos cuando se enamora perdidamente, pues se muestra ansioso por dar el “sí, acepto”. Aries podría casarse antes de los 20 años.

Te puede interesar: ¿Qué signos tendrán un golpe de suerte este fin de semana, según la astrología oriental?

Tauro

20/04-20/05

Este signo busca armonía y una bonita relación. Es paciente y precavido, así que lo pensará dos veces antes de tomar una decisión tan drástica como casarse. Tauro dará el siguiente paso después de los 25 años.

Géminis

21/05-20/06

Géminis es un signo bastante complicado e indeciso. Por ello le resulta bastante difícil encontrar a alguien que lo ame de verdad y soporte su estado de ánimo tan cambiante, así que le tomará tiempo encontrar a su pareja ideal. Se casará alrededor de los 35 años.

Cáncer

21/06-22/07

Para este signo formar una familia es lo ideal. Este signo siempre ha tenido el anhelo de verse en un vestido de novia o traje de novio, así que su deseo se hará realidad pasados los 20 años.

También te puede interesar: ¿Cuál es el signo que no tiene límites?

Leo

20/07-22/08

Este signo constantemente busca ser el centro de atención y eso sucederá durante el día de su boda, donde podrá ser el príncipe o la princesa del cuento. Es probable que este signo se case antes de los 25.

Virgo

23/08-22/09

Este signo siempre está en búsqueda de la perfección y los sentimientos no son la excepción. Por ello le tomará un tiempo encontrar al amor de su vida, pero una vez que lo encuentre, sabrá cómo hacerlo sentir especial. Se casará a la edad de 30 años.

Libra

23/09-22/10

Libra anhela con todas sus fuerzas formar una familia, pero necesitará a su pareja ideal para dar el siguiente paso. Libra se casará después de los 25 años.

Escorpio

23/10-21/11

Escorpio confía mucho en su instinto y en la primera impresión, por ello tiende a idealizar a sus parejas desde la primera cita. Este signo se casará cerca de los 25 años.

Te puede interesar:¿Cuál es el signo que no sabe expresarse?

Sagitario

22/11-21/12

Una vez que este signo encuentra a la persona ideal, no lo pensará dos veces. Se casará después de los 25 años.

Capricornio

22/12-19/01

El matrimonio llegará bastante tarde para Capricornio, ya que por el momento no es una de sus prioridades. La boda tendrá que esperar algunos años y posiblemente ocurra después de los 30 años.

Acuario

20/01-17/02

Es un signo de espíritu libre e independiente, por lo que el pensamiento tradicional no va con él. Acuario no cree en el matrimonio. Además no le gustan las relaciones largas y duraderas. En caso de que se case será por complacer a su pareja y será después de los 30.

Piscis

18/02-19/03

Es un signo romántico por naturaleza y una boda de cuento de hadas es uno de sus más grandes deseos. Piscis llegará al altar bastante joven, poco después de los 20.