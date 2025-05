Edith Márquez habla de rumores del reencuentro de Timbiriche

Edith Márquez lamentó que el reencuentro de Timbiriche, a pesar de ser esperado por muchos de sus fans, no sea una realidad, esto en medio de los rumores que acusan que la agrupación suspenderá de manera indefinida el proyecto.

La famosa dio a conocer su postura ante esta noticia, asegurando que no sabía mucho sobre el tema y revelando ante las cámaras de Ventaneando si realmente está dispuesta a formar parte del proyecto, compartiendo cuáles son sus planes a futuro.

¿Qué dijo Edith Márquez del reencuentro de Timbiriche?

La cantante dijo sentirse “sacada de onda”, asegurando que pensaba que Timbiriche sí se reencontraría, además de que también esperaba que la noticia de la serie que narra la historia de este querido grupo musical fuera realidad, por lo que dijo sentirse muy triste tras confirmar que solo eran rumores.

Respecto a si ve probable o no que surja un reencuentro entre los integrantes, la famosa aseguró: “es complicado porque cada uno tiene su agenda, sus compromisos laborales y personales. Estoy segura de que cuando se volvieran a ver iban a llorar, sería algo muy emotivo”.

Edith Márquez confirma motivo de suspensión del reencuentro de Timbiriche

En medio de los fuertes rumores que señalan a Paulina Rubio como la responsable de que no se llevara a cabo el reencuentro de la banda debido a que supuestamente buscaba cobrar más dinero que el resto de sus compañeros, Edith dijo: “yo no puedo hablar de algo que no me consta, lo único que creo es que cuando uno hace lo que le apasiona, eso es más importante que todo lo demás”.

Respecto a si participaría o no en Timbiriche de nueva cuenta para compartir el escenario con sus excompañeros, la cantante respondió de manera positiva y emocionada, aunque explicó que este 2025 tiene una agenda llena y no podría unírseles, pero dejó la posibilidad abierta ante las propuestas que puedan surgir para el 2026.