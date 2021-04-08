- 22 años.

- ACTOR.

- Nació en Toluca el 13 de agosto de 1998.

- Vivió con sus padres y abuelos hasta los 18 años que decidió mudarse solo a la CDMX; aquí empezó su carrera como actor y después como creador de contenido.

- Toda su vida realizó diferentes deportes; comenzó a ir al gimnasio a los 15 años.

- Cuando estaba en secundaria sufrió bullying, lo que detonó en una obsesión con el gimnasio.

- Viviendo en la CDMX tuvo su primer despertar de conciencia y camino espiritual, por lo que empezó a disfrutar aún más de la vida.

- En 2016 fue nombrado Mr. Teen Earth México.

- Ha participado en exitosas series y novelas, entre las que destaca Like y El Corazón Nunca Se Equivoca.

- Actualmente es feliz con la persona que ha construido y con los logros que ha alcanzado a su corta edad.