Eduardo Capetillo desmiente los rumores de que no quiere al esposo de su hija Alejandra

Más allá de lo que se piensa de él, Eduardo Capetillo muestra su lado más sensible y amoroso al ser cuestionado sobre el compromiso matrimonial de su hija Alejandra con el libanés Nader Shoueiry, a quien se decía que el cantante no aprobaba. Como se sabe, la boda tendrá lugar el 24 de mayo de este año.

¿Qué dijo Eduardo Capetillo? En exclusiva para Ventaneando, Eduardo Capetillo declaró lo siguiente: "nombre, ¿cómo crees? Nader es un amor de muchacho".

“Mira, ellos tienen que vivir sus procesos y si yo realmente los amo, tengo que dejar que vivan sus procesos. Yo no puedo ser el papá metiche porque, entonces, estoy interfiriendo en algo que no me corresponde interferir”, declaró.

“Yo estoy cuando a mí me piden que esté, si no, calladito me veo más bonito porque ese realmente es el amor verdadero. Cuando tú respetas vive y deja vivir”, recalcó.

“Me parece que son una pareja que están superenamorados, súper comprometidos. Yo desde acá, desde mi trinchera, desde mi perspectiva, lo disfruto”, añadió.

¿Cómo los apoyan sus hijos grandes en el cuidado de sus mellizos?

Eduardo agradece el apoyo que tanto él como su esposa, Biby Gaytán, han tenido de sus tres hijos mayores, Eduardo Jr., Alejandra y Ana Paola, para la crianza y cuidado de sus dos hijos menores, sus mellizos Daniel y Manuel, de 10 años de edad.

“Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la vida, porque me ha llenado de puras cosas hermosas, es amor, luz, satisfacciones y yo volteo y veo a mis hijos grandes como se comportan con sus hermanos y digo: ‘Volteaba y le decía a Biby, algo hemos bien, no somos los padres perfectos, pero algo hemos hecho bien porque tú te pones a ver a estos muchachos grandes como quieren a sus hermanos, cómo se preocupan por ser un ejemplo para sus hermanos, procuran a sus hermanos, están pendientes de ellos’”, aseveró.

“Cuando hemos tenido que trabajar Biby y yo al mismo tiempo, los hermanos levantan la mano para decir: ‘Yo me ocupo de ellos papá, yo me los quedo, mándamelos a mí... wow, increíble”, finalizó.