El día que José Eduardo peleó con Eugenio Derbez por Mauricio Ochmann.

El hijo menor del comediante recordó la rencilla que tuvo con su padre durante la primera temporada del reality show ‘De Viaje con los Derbez’.

José Eduardo Derbez, uno de los hijos de Eugenio reveló un incidente que vivió con su padre durante la grabación de la primera temporada de De Viaje con los Derbez y que el causante de dicha confrontación fue Mauricio Ochmann, quien en ese entonces era esposo de Aislinn.

Durante una entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, José Eduardo contó que vivió una fuerte discusión con Eugenio por culpa del actor Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez confesó a su hermano José Eduardo, que tuvo problemas muy fuertes de alcoholismo.

La pelea comenzó por un comentario que le hizo José Eduardo a Mauricio, luego de que el protagonista de “El Chema” se negara a participar en una actividad.

“Llegamos a grabar y nos dice la producción: ‘Mañana, vamos a hacer una actividad en la que van a ser sólo el papá con sus dos hijos”, indicó el también actor.

“Vadhir y yo dijimos: ‘¡Ay!, qué padre. Vamos a convivir nada más entre nosotros tres’. Y los demás van a hacer otras actividades. Entonces nos despedimos y los invito a cenar. Cada quien nos despedimos y nos vamos a nuestros cuartos y después nos vemos en el restaurante. Ahí me dice mi papá ‘oye, invita a Mauricio a la actividad de mañana’”, siguió relatando el hijo de Derbez.

José Eduardo Derbez puso en apuros a Victoria Ruffo al pedirle que hablara con su papá.

José Eduardo indicó que no era que no quisiera convivir con el esposo de Aislinn, sino que era una actividad sólo entre padre e hijos: “Yo le dije que no tenía problema, nada más que dijeron que la actividad era entre papá e hijos. Entonces pues, hay que disfrutar esa actividad tú con tus hijos. ‘No, que Mauricio va a ser el único que se va a quedar y no sé qué'. Entiendo”.

Pese a ser incluido en la dinámica Mauricio se negó a participar en la actividad, por lo que José Eduardo hizo un comentario que detonó todo : “No recuerdo bien cuál fue mi comentario, pero debe haber sido algo así como ‘Ay, ni queríamos que fueras’ o una cosa así, o ‘realmente ni estabas invitado, sólo éramos mi papá y yo’ o algo así”.

“Ahí quedó, nadie reclamó. Y en la cena le llegó un mensaje (de Aislinn) a mi papá reclamando mi comentario. Y mi papá me dice, pues que estaba mal. Me dijo que cómo se me ocurría. Entonces yo estaba sensible, extrañaba mi casa, cansado. Y entonces me solté yo... inmediatamente todo el restaurante empezó a voltear. Y Vadhir empezaba a hacerme ‘así' cálmate. Pero yo le decía que me soltara”, reveló el hijo de Victoria Ruffo.

Amor al extremo: al hijo menor de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, también le gustan las maduritas.

“No recuerdo qué le dije, pero me solté contra mi papá. Mi papá estaba pegado a la silla y mi hermano queriéndome agarrar porque todo el restaurante volteaba”.

José Eduardo también contó que decidió llamar por teléfono a su madre, quien le dijo que debería pedirle una disculpa a su papá por lo que pasó.

“Mi mamá me calmó, y regresé al restaurante. Y pedí perdón, expliqué que me había exaltado. Después nos reímos porque creo que el mesero le reclamó algo a mi papá y después Alessandra. Y entonces mi papá dice ‘¡Bueno ya! Con nadie quedó bien. Todo el mundo me está reclamando”, finalizó José Eduardo Derbez.

José Eduardo Derbez le “sacó toda la sopa” a Eugenio Derbez sobre sus hijos y sobre... Victoria Ruffo.