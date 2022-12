Eduin Caz le copia a Nodal y se tatúa en honor a alguien muy amado.

Eduin Caz preocupó recientemente a sus fans luego de anunciar en sus redes sociales la partida de un ser querido cuya identidad sigue siendo un incognita ya que el cantante de regional mexicano no se ha pronunciado al respecto.

Alann y Rafa se lanzaron al concierto de Grupo Firme en el Zócalo.

“Vuela alto mi amigo. Siempre estarás en mis oraciones. Gracias por tan bonita mistad y gracias por ser esa fina persona conmigo”, escribió el cantante junto a un emoji de manos, uno de corazón y uno de un saludo al estilo militar. Sin embargo, se desconoce la identidad de la persona que partió de este plano terrenal.

Pero las cosas no terminaron ahí y el intérprete de “En tu perra vida”, “El tóxico” y “Ya supérame” compartió otro misterioso mensaje en donde reveló que no la está “pasando nada bien”, aunque no dio más detalles al respecto.

“Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras y haciéndolos reír, pero la verdad no la estoy pasando bien”, escribió Eduin, aunque tampoco reveló los motivos por los que se encuentra así y destacó que siguen en pie las presentaciones de Grupo Firme.

“No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional ahí estaré para que la pasen de lo mejor”, añadió.

¿Eduin Caz aplicó la de Christian Nodal y se tatuó a un ser querido? Eduin Caz es un ferviente admirador de los tatuajes y recientemente confesó que está listo para que un profesional decore nuevamente su cuerpo, pero llamó la atención que a lo Nodal se tatuará el rostro de un ser querido.

El líder y vocalista de Grupo Firme llevará en la piel un retrato donde aparecen él y su abuelito abrazados; sin embargo, no ha revelado el resultado final, pero el previo quedó evidenciado en la cuenta de Instagram de @RodsJimenez.

Crédito: Instagram/RodsJimenez

En el video se ve al artista trabajando en el pecho del cantante que utiliza una mascarilla. Cabe mencionar que Eduin Caz ya había presentado públicamente a su abuelito, fue en un programa con Franco Escamilla donde reveló el nombre de éste (Rafael Cazarez).