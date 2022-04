Eduin Caz toma polémica decisión tras altercado con fan. (VIDEO)

En su última presentación en Texas, Estados Unidos, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sufrió heridas tras acceder a tomarse una foto con una de sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante mostró las heridas que sufrió en su cuello y dedo después de que se bajara del escenario para convivir con sus seguidoras.

“Se subió un camarada y me dice ‘cumplí el sueño’ y me saluda, yo trato de ser buena onda y pongo la mano, pero yo que voy a saber que me iba a pegar recio, creo que traía un anillo y hace rato traía el dedo todo lleno de sangre molida”, expresó el intérprete de éxitos como Ya supérame.

Eduin Caz sufre lesión en la mano que lo lleva al llanto

“Una muchacha tenía unos tres o cuatro ramos de flores para regalarme, me bajé... soy gente como ustedes, ella me abrazó pero me dolía, entonces me quite porque '¿Por qué me tiene que estar apretando?’, todos tenemos ese nerviesito en el cuello y me molestó, entonces le digo ‘suéltame pues’ y más me apretaba”, añadió sobre la otra herida que sufrió en la presentación.

Eduin Caz toma decisión tras heridas durante concierto

El líder de Grupo Firme dio a conocer que ya no se bajaría del escenario en sus próximas presentaciones para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.





Y es que explicó que la finalidad de su live era para pedir a sus fans que la pasen bien, disfruten y canten, pero no le pidan que se baje del escenario pues por la emoción alguien puede resultar lesionado.

Cabe recordar que Grupo Firme es muy cercano a sus fans, ya que además de bajar a saludarlos, pueden brindar juntos; sin embargo por el momento no se podrá llevar a cabo.

