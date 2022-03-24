Así reaccionó Eduin Caz cuando le preguntaron sobre su infidelidad.

Hace unos meses, el vocalista del Grupo Firme, Eduin Caz, se vio envuelto en una fuerte polémica por una infidelidad a su esposa.

Ahora, durante una conferencia de prensa que ofreció la agrupación previó a los conciertos que darán en el Foro Sol, es el propio Eduin Caz quien responde a los cuestionamientos de la prensa.

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Durante la entrevista se hablaron de diversos temas, pero aprovechando que Eduin Caz siempre se ha portado muy abierto con la prensa, algunos integrantes le hicieron algunas preguntas de su vida personal.

Obviamente me canso, obviamente me enojo y no tanto yo, sino todos, pero no se lo dije a Isael, yo lo pedí toda la vida, toda la vida, yo lo quise, entonces lo aprovecho ahorita en este momento y como les digo somos humanos

Eduin Caz explotó con la prensa

Mencionó que le gusta mucho la fiesta y disfrutar su vida, pues apenas es un joven de 27 años. Sin embargo, el momento que molestó a Eduin Caz fue cuando le preguntaron sobre la infidelidad a su esposa, situación que la pareja ya dejó en el pasado.

Me gusta echar desmadre, soy una persona alegre, pero también muy enojón y tengo a veces días buenos, días malos que no tengo ganas de hacer nada. Lo que ya pasó ya lo hice, me vale ma... y discúlpenme que lo diga con estas groserías, pero se los tengo que decir tal cual, porque este tema me tiene hasta aquí, agobiado, me tiene hasta la ma...

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