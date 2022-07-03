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FOTOS | ¿Eduin Caz y su esposa se separaron? Él ya habló al respecto.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, y su esposa... ¿Terminaron definitivamente? Los rumores crecieron y él ya contestó.

Por: TV Azteca

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Eduin Caz y Anahy vacaciones.jpg
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Eduin Caz y Anahy juntos.jpg
Eduin Caz y Anahy elegantes.jpg
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