¿Cuál es el estado de salud de Eduin Caz de Grupo Firme?

Al fin se rompió el silencio sobre el estado de salud de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. El cantante de la agrupación fue sometido a diversos estudios en el hospital para determinar sus padecimientos .

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la oficina de la agrupación, al intérprete se le realizó una estroboscopia laríngea y le hicieron una endoscopia gastrica, en donde se le encontró una hernia hiatal con cambios en la mucosa del esófago.

Los resutados de los estudios arrojan también que se le visualizaron las cuerdas vocales encontrando datos sugestivos, pero se le dio tratamiento que dará resultados en los próximos días, así que por el momento se encuentra bien, descansando.

Grupo Firme aprovechó el comunicado para agradecer a su público por la preocupación y el cariño de sus seguidores y medios de comunicación.

Hospitalizaron a Eduin Caz de emergencia

Eduin Caz de Grupo Firme fue hospitalizado de emergencia, según confirmó su esposa Daisy Anahí a través de una foto y un mensaje en sus redes sociales oficiales.

Fue a través de Instagram, donde la esposa del integrante de Grupo Firme publicó una fotografía que preocupó a los miles de fanáticos del sinaloense.

Se puede ver al cantante de banda recostado con una bata azul y siendo asistido por un grupo de doctores.

“Primeramente Dios todo va a salir bien”, escribió Daisy Anahí en sus historias de Instagram, frase que acompañó con varios emojis de súplica.

El mexicano padece asma, por lo que el cambio de temperatura en la época invernal afecta su salud física, además de que tiene que utilizar máscara de oxígeno en estas fechas.

“¡Qué voy a tener Covid! No, no tengo Covid, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma’’, escribió Eduin en Instagram hace algunas semanas.

