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FOTOS | Eduin Caz, de Grupo Firme, fue hospitalizado de emergencia.

Eduin Caz. vocalista de Grupo Firme, fue hospitalizado de emergencia luego de que terminara su concierto en el Foro Sol. Esto sucedió.

Por: TV Azteca

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