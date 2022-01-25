Eduin Caz toma drástica decisión tras ser hospitalizado de emergencia.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se convirtió en tendencia hace unas semanas en las redes sociales, luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia por presentar una hernia hiatal.

La noticia fue dada a conocer por su esposa Daisy Anahy, quien fue la encargada de mantener a los millones de fans del cantante de moda al tanto de su estado de salud.

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Tras abandonar el hospital, Eduin Caz reapareció junto a su esposa en una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó para mandar un mensaje a sus fans.

Hay Eduin Caz para rato

Eduin Caz decide cambiar su vida

Tras las complicaciones que sufrió, Eduin Caz ha tomado una decisión que va a cambiar su vida para siempre, pero le va a ayudar a conservar su salud y así podrá estar más tiempo con su familia.

Todo consiste en dejar de tomar alcohol, esto comenzó desde el primer día del 2022, pues durante la celebración del Año Nuevo no consumió bebidas alcohólicas.

Otra prueba de la gran fuerza de voluntad que está teniendo Eduin Caz, fue el momento en que celebró su aniversario de matrimonio, donde estuvo rodeado de grandes lujos, pero no se veían botellas de alcohol en las fotografías que compartió en redes sociales.

Una de las tradiciones a la que los fans de Eduin Caz estaban acostumbrados era ver al cantante celebrar y brindar sobre el escenario, pero sus seguidores se han pronunciado a favor es eso, pues prefieren seguir disfrutando del talento del cantante.

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Recordemos que una de las polémicas más fuertes que ha tenido Eduin Caz en los últimos meses es la infidelidad a su esposa, situación que el vocalista de Grupo Firme confesó y solucionó junto a su pareja.

