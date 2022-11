Eduin Caz responde tras ser abucheado: “Cuando quieran les llenamos el estadio”.

El pasado lunes 21 de noviembre, Grupo Firme fue la banda encargada de cantar en el medio tiempo del partido entre 49’ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona.

Fuimos al concierto de El Recodo con Julio Preciado en Guadalajara.

Los integrantes de Grupo Firme salieron al escenario en atuendos blanco y negro para cantar sus grandes éxitos, entre estos Ya Supérame y Cada Quién.

Sin embargo, diversos usuarios de las redes sociales publicaron algunos videos de Grupo Firme siendo abucheados antes de salir al escenario.

Luego del bochornoso momento, Eduin Caz dio sus primeras declaraciones sobre los abucheos en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México: “Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football, al cuál felicito a mis amigos de los 49’ers por el triunfo”, dijo.

“Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas, y a los que no, pues qué les puedo decir: no soy moneda de oro”, contó.

Te puede interesar: Eduin Caz reacciona a los abucheos a Grupo Firme en el regreso de la NFL a México.

Eduin Caz responde al abucheo del día de ayer

Eduin Caz, quien se encuentra en la espera de su tercer bebé, hizo frente a la ola de críticas con la siguiente frase.

“Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”, continuó.

Eduin compartió una galería de fotos de su participación en el partido, acompañada de este mensaje: “Me voy contento por ser pionero en esto, y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores, cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno, me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron”.

También te puede interesar: ¿Cómo reaccionó Eduin Caz tras las críticas por su vasectomía y el embarazo de su esposa?