Eduin Caz responde a los rumores sobre su matrimonio.

En las últimas horas han salido a la luz varios rumores sobre la supuesta separación del vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy.

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Todo apuntaba que la pareja no ha logrado superar los problemas que enfrentan desde hace unos meses, cuando se reveló una supuesta infidelidad de Eduin Caz, en ese momento el cantante de regional mexicano salió a afirmar que ya había hablado con su pareja de ello.

Los rumores en las redes sociales se extendieron tanto que, incluso se llegó a afirmar que la conductora Emma Huevo podría ser la nueva pareja de Eduin Caz.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones del influencer Holy MilkHouse, quien compartió en sus redes sociales que Eduin Caz y su esposa estaban separados, pero que no había sido por temas de infidelidad, por lo que la pareja podría arreglar sus diferencias y estar nuevamente juntos.

Eduin Caz responde a los rumores sobre su separación.

Tras la serie de rumores que aseguraban que Eduin Caz estaba separado de su esposa, el vocalista de Grupo Firme salió a desmentir todo esto por medio de sus redes sociales en donde lució un poco molesto.

Todo esto lo hizo por medio de sus historias de Instagram en donde compartió una foto suya con el siguiente mensaje.

Creo que antes de inventar puras pend... deberían de investigar bien las cosas. Ni me dejaron, ni la dejé

Con estas palabras Eduin Caz confirma que sigue con su esposa, con quien ha tenido una hermosa relación desde que iban en la preparatoria en 2009 como novios, pero en 2015 decidieron formalizar su amor y llegaron al altar.

Aunque hay muchos rumores, la pareja que forman es una de las más sólidas del mundo del espectáculo.

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Eduin Caz y su esposa se convirtieron en padres por primera ocasión en 2015 y cinco años después, en 2020 nuevamente fueron padres, por lo que familia es hermosa y su carrera musical va viento en popa.