Eduin Caz causa preocupación por su apariencia: ¿Qué le pasó? (VIDEO)

Grupo Firme y Eduin Caz tuvieron un 2022 redondo; sin embargo, en diversas ocasiones se vieron inmiscuidos en polémicas gracias a la forma de beber y comportarse de su líder y vocalista, quien encendió las alarmas en este inicio de año tras aparecer con el rostro hinchado.

¡Nuestros conductores acercan al vicio a Eduin Caz con este juego!

¿Qué le pasó a Eduin Caz? El cantante reapareció en redes sociales con el rostro sumamente hinchado y con la nariz cubierta por una cinta luego de que fuera operado de una sinusitis crónica, así lo explicó el propio cantante a través de su cuenta de Instagram.

El cantante explicó con la nueva canción de Shakira de fondo, que no quería que sus fans lo vieran en ese estado, pero lo creyó necesario para explicarles y pedirles que tuvieran paciencia para su regreso.

¿Qué dijo Eduin Caz?

El polémico cantante apareció diciendo: “Familia, ¿cómo están?, espero estén bien, les mando un fuerte abrazo. Aquí andamos nosotros en recuperación… me da un poquito de sentimiento porque no quería que me vieran así la verdad, pero creo que es un poco obligatorio porque les tengo una mala noticia”.

El intérprete de “En tu perra vida”, “El tóxico”, “Ya supérame”, entre otras, reveló que el evento que tenía pactado la agrupación en el Foro Sol para el 10 de febrero cambiará de fecha para el 10 de marzo.

“No es porque yo quiera, sino que estoy tardando un poco más en recuperación porque me hice algo complicado… estaba muy dañado, entonces mi recuperación está siendo más tardía. Todavía me falta otra operación que es lo de mi hernia”, añadió.

¿Qué dijo Grupo Firme al respecto?

Hace unos minutos, Grupo Firme publicó en sus redes sociales que pospondrá el concierto en el Foro Sol para salvaguardar la salud de su vocalista.

“Eduin seguirá el tratamiento establecido por sus doctores y deberá mantener reposo por varias semanas, motivo por el cual no estará listo para la fecha como estaba programada en febrero”.

“Tomar esta decisión no ha sido fácil pero queremos lo mejor para Eduin, para su bienestar y que su calidad de vida esté en condiciones óptimas para que pueda hacer lo que más le gusta hacer. Estar arriba del escenario cantando con ustedes en un show de Grupo Firme”, se lee en el comunicado.