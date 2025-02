Eduin Caz rompe el silencio tras cancelar el concierto de Grupo Firme en Mazatlán

En días pasados les informamos que Grupo Firme fue amenazado de muerte si se presentaba en el Carnaval de Mazatlán, motivo por el cual la agrupación liderada por Eduin Caz tuvo que cancelar su presentación.

¿Cómo fue la amenaza que recibió Grupo Firme? Recientemente se dio a conocer que apareció una manta en su tierra natal (Tijuana) en donde les advierten que los matarán si se presentan próximamente en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa.

Según datos preliminares, el mensaje fue acompañado por una cabeza humana. Tanto el mensaje como los restos fueron hallados cerca de las 14:16 horas en la calle Monferrato y Carretera Libre, en la colonia La Gloria.

Las autoridades fueron alertadas sobre un objeto sospechoso que se encontraba en el puente que conecta las zonas residenciales de Santa Fe y La Gloria al sur de Tijuana, Baja California.

“Al llegar al lugar positivo se localiza una región cefálica sobre una caja de plástico de color verde y una manta de color blanca”, se lee en el primer reporte de las autoridades.

“Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán los vamos a matar a todos. Recuerden que ustedes viven en Tijuana, hasta el que pone las luces los vamos a matar a todos”, decía la manta.

¿Qué dijo Eduin Caz?

Después de cancelar su presentación en Mazatlán, Sinaloa, Eduin Caz rompió el silencio en redes sociales, asegurando que el resto de sus presentaciones seguirían a lo largo y ancho de la República y que no habrán más cancelaciones.

Eduin Caz también dejó en claro que lo más importante para él es la seguridad de todos sus compañeros y equipo de trabajo: “Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo, al de las luces que fue muy mencionado, aunque ustedes se burlen acá el equipo no sintió lo mismo”.

“Los que vayan al Carnaval cuídense mucho. El gobierno es la mera v… y va a tener todo blindado pero ¿y después? Es por eso que no me animé a estar ahí. Les pido una disculpa de antemano, pero primero Dios cuando todo se calme trataré de regresar. Ánimo, no agarren valentía por comentarios de cuentas falsas que ni van a estar ahí”, finalizó.