¿Eduin Caz tiene un hijo fuera de su matrimonio? Esto responde.

Circuló en redes sociales un video donde se asegura que Eduin Caz tiene un hijo fuera del matrimonio, por lo que el cantante negó contundentemente que ese rumor fuera cierto.

“Obviamente eso es falso, pero igual sigan a la señorita”, contestó el exponente de regional mexicano, además de que pidió dejar de expandir estos rumores ya que estos pueden afectara a terceros, como su esposa e hijos.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde el líder de Grupo Firme compartió un video aclaratorio sobre los rumores de sus supuestos hijos abandonados.

“Bueno retomando el tema, no la iba a hacer, he visto muchos TikToks de que yo abandoné al hijo, esta chido que sea un trend y que todo el mundo se monta en eso... me fascina que me agarren porque me hacen más famoso”, dijo.

El video que se hizo viral

En TikTok se hizo viral el video en donde una mujer aseguraba que tenía un hijo de Eduin Caz y que el músico no se hacía responsable.

El visual más visto sobre su supuesto hijo fue el de la cuenta @soybienmamonaokk, misma que pertenece a Lizeth García en Instagram.

