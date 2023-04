Edwin Luna enfrenta acusaciones de su exesposa; defiende su rol de padre con pruebas.

Erika Monclova, la ex pareja de Edwin Luna, quien tiene un hijo en común llamado Miguel, publicó en redes sociales que fue dejada fuera del concierto donde su hijo debutó en el escenario con La Trakalosa de Monterrey.

Cabe recordar que antes de su relación con Alma Cero y Kimberly Flores, Edwin Luna tuvo una tormentosa relación con Erika Monclova, una mujer originaria de Chihuahua y con quien se casó en 2013.

¿Qué dijo Erika Monclova?

En un largo mensaje, Erika compartió un video donde se ve cómo ve el espectáculo desde lejos y comentó que no le permitieron acercarse al escenario para ver a su hijo cantar con su padre. Así mismo, Erika acusó a Edwin Luna de no pagarle bien por darle la oportunidad de convivir con su hijo. En este contexto, la mujer se molestó mucho por la situación y llamó a Edwin “narcisista” y “manipulador”. En su mensaje, también recordó que ella estuvo con él cuando no tenía nada.

Así fue la horrible noche de ayer, luego no digas que la oportunidad, NO se te dio, Aclaro, NO me interesas, solo eres el papá del Niño, por qué no saber dividir las cosas, y así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera, escribo, pura falsedad, manipulación, mentira, interés, todos se dieron cuenta de la bajeza al NO poder estar con mi hijo, nuevamente fallaste, y tus palabras según ya soy otro, y si cada vez estas peor, jajaja era tanta tu insistencia que no dudaste nadita en sacar las pocas fotos, y NO estás autorizado a subir fotos del niño, ya te urgía subirlas y hacer la Novela, tienes el corazón podrido!!!! @edwinlunat ya NO más, El Niño buscándome, después de cantar, y tener que estar, con gente que ni conoce, sabiendo que el siempre con su mamá está ahí con el, y en un momento súper importante para el, pero todo en esta vida, da vueltas, se te olvidó, que perfectamente, se como maneja todo, y muy diplomática tu estrategia...”, escribió en Instagram Erika Monclova.

Edwin Luna responde a Erika Monclova

Ante los señalamientos de Erika Monclova, a través de un video publicado en su página de Facebook, el exitoso cantante Edwin Luna, decidió responder y mostrar las pruebas que tiene de las veces que ha intentado contactar a su hijo, sin respuesta algunas. Además, dio detalles de la manutención y de que le envía a su hijo todo lo que ella le pide.

Gracias @monclovaery lo de ayer ni a mi ni a mi hijo se nos olvidará jamás

Así mismo, Edwin Luna publicó más fotos donde se ve a su hijo mayor conviviendo con sus hermanos, demostrando que tienen una excelente relación. En su comentario, el cantante aclaró que su hijo ha pasado tiempo con él y sus hermanastros, indicando que ya ha resuelto los problemas con su ex pareja, la madre del niño. Edwin compartió que disfrutan juntos, se divierten y comparten historias, desmintiendo los comentarios negativos de que sus hijos no conviven entre ellos.

Lo más divertido de tener a todos mis hijos es que nos reímos, corremos, y me platican tantas cosas que se sorprenderían…..algunas fotos las tenía guardadas y solo sonreía cuando me decían que no valgo madre por qué mis hijos no conviven entre ellos, pero entre ellos solo existe el amor. No quieran vivir su vida en base a redes sociales, comúnmente la realidad es totalmente distinta. Los amo (...) Y me preguntan si quiero más hijos

¿Qué dijeron en redes sociales?

Los usuarios de internet no pudieron contener su emoción ante la noticia de que Edwin finalmente pudo pasar tiempo con su hijo mayor y que los pequeños se conocieran entre sí. Los comentarios de felicitaciones no se hicieron esperar, expresando cosas como: “Tu hijo es idéntico a ti, ha heredado tu talento como cantante, es el futuro de tu legado, protégelo siempre y nunca te alejes de él por nada ni por nadie...la sangre siempre gana”.

