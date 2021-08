Eiza González llama 'mami hot' a Danna Paola y las redes enloquecen.

La estrella de la pantalla grande elogió a su compatriota tras el lanzamiento de ‘Kaprichosa’, acto que no pudo pasar desapercibido en los fans de ambas.

El pasado viernes Danna Paola estrenó su nueva canción “Kaprichosa”, así como también regresó a los escenarios para tener un concierto presencial, para presentar en vivo y con público los temas de su nuevo disco K.O, por lo que recibió muchas felicitaciones y muchas muestras de apoyo, entre ellas una muy especial, la de Eiza González.

Pese a que Eiza González no acostumbra a comentar publicaciones de alguien más, pero para su amiga sí tiene comentarios.

Eiza y Danna Paola no sólo tienen una excelente relación, sino han demostrado que, lejos de una rivalidad, entre ellas hay admiración y una gran amistad.

Te puede interesar: Eiza González se quitó los implantes y luce más bella al natural.

Luego de que Danna Paola compartió un fragmento de su nuevo video, la actriz de Hollywood se deshizo en halagos para la cantante, quien recientemente se tiñó todo el pelo de rubio.

Fue el pasado 19 de agosto que Danna Paola lanzó la canción Kaprichosa, su más reciente canción, así como también el video en el que luce con muy glamurosa con un atuendo lleno de cadenas y brillos.

Los seguidores de la intérprete y compositora, llenaron la publicación de miles de “me gusta” y cientos de comentarios entre los que destacaba el de Eiza González, quien halagó el look de la intérprete de “Mala Fama”.

Te recomendamos: Los “arreglitos” de Eiza González.

“Fíjate que me gustó mucho el pelo güero, mami. Hot”, escribió Eiza González junto a emojis de fuego.

“Gracias, mami”, respondió la exactriz de Élite.

Los fans de ambas artistas mexicanas no dejaron pasar por desapercibida la atención que tuvo Eiza González y aprovecharon el intercambio de mensajes para pedir una colaboración juntas ya sea en la música o en la actuación.

“Necesito verlas juntas o en un video que salgan las dos”, “Amo que interactúen y que sean besties. Ojalá pronto se vuelvan a reunir, el mundo necesita dos reinas mexicanas”, “Colaboración juntas”, fueron algunos comentarios que recibió el mensaje de Eiza a Danna.

Imperdible: Eiza González y su novio son compatibles con sus signos zodiacales

Eiza González, quien es una de las mexicanas más exitosas en el extranjero tuvo su paso musical, ya que en sus inicios también cantaba, sin embargo, no se sabe si estaría interesada en regresar a los escenarios como cantantes.

Aún no se sabe si trabajarán en un futuro juntas, sin embargo, Danna Paola no tiene más que elogios para su compatriota: “Eiza es de las pocas mujeres que realmente me han abierto la puerta como mexicana. Es alguien que tiene una luz y una esencia muy única. Realmente la admiro tanto y me hace sentir tan muy orgullosa de todo lo que está logrando”.

Lee: Le gustan chiquitos | Eiza González es relacionada sentimentalmente con el sensual modelo Dusty Lachowicz.