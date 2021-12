Eiza González termina su noviazgo con el jugador Paul Rabil.

En las últimas horas se dio a conocer que Eiza González y Paul Rabil terminaron después de 7 meses de relación.

De acuerdo con varios medios, la mexicana y el jugador decidieron poner fin a su noviazgo en buenos términos, ya que ambos llegaron a esta decisión en común acuerdo.

Eiza González y Paul Rabil rompieron

Recordemos que Eiza González y Paul Rabil siempre lucieron muy enamorados y cómodos el uno con el otro. Sin embargo, fuentes cercanas han confirmado su rompimiento.

De acuerdo con las personas cercanas a la pareja, Eiza González no lograba empatar su agenda de trabajo con la del atleta Paul Rabil.

Por tanto, ambos habrían decidido terminar su noviazgo de una vez por todas. A través del portal Just Jared, citado por Page Six, confirmó que Eiza González y Paul Rabil ya no están juntos como novios.

Simplemente no pudieron compaginar sus agendas

A pesar de que Eiza González y Paul Rabil solían tener un noviazgo tranquilo, ninguno pudo ajustar los eventos de trabajo para coincidir en vacaciones y descansos.

La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no se estaban alineando y eso puso a prueba su relación

La historia de amor de Eiza González

Eiza González y Paul Rabil se conocieron en el año 2020, durante diversas marchas en apoyo a la lucha contra el racismo en Estados Unidos.

Gracias a varios amigos en común, Paul Rabil pudo concretar las primeras citas con Eiza González.

Al cabo de un par de meses, Eiza González confirmó que tenía una relación con el jugador de lacrosse.