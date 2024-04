Sergio Basañez, de galán de telenovelas a vendedor de caldo de huesos

Sergio Basañez es un reconocido actor mexicano, obtuvo grandes protagónicos en famosas telenovelas como Sueño de amor, Cuando seas mía y Amor en custodia, actualmente es muy activo en redes sociales y dejo ver que la actuación se ha quedado a un lado, ya que ahora se dedica a vender caldo de hueso en las ferias, a continuación te contamos todos los detalles.

Sergio Basañez el actor que vende caldo de huesos

Sergio Basañez ha sido calificado desde hace años como un galán de telenovelas, ya que se ha dedicado a participar y protagonizar varios éxitos de la pantalla chica. Actualmente, el actor sorprendió a sus fanáticas y seguidores, debido a que en sus redes sociales, mostró cuál es su nueva fuente de ingresos, puesto que ya no se dedica más a la actuación. Sergio Basañez decidió incursionar en el emprendimiento, pero no uno común, sino que ahora vende caldo de huesos en las ferias y en los bazares, además de que dicho producto también lo envía a domicilio. El actor ha optado por usar sus redes sociales, en especial Instagram, para dar publicidad a su producto, el cual recomienda por sus múltiples beneficios, teniendo una buena respuesta por parte de sus seguidores, quienes apoyan su nuevo emprendimiento.

¿Sergio Basañez dejó la actuación?

Basañez compartió hace poco que se retiraba de las telenovelas, pues no es de su total agrado el nuevo formato de grabación, por ello, optó adentrarse al emprendimiento de la venta de caldo de hueso, pero eso no quiere decir que él dejó de actuar. El galán de novelas ahora trabaja en series, pues el formato de trabajo que llevan le agrada mucho más que el de una novela. No hay duda que Sergio es un hombre de gran visión y aprovecha todas las oportunidades que llegan a su vida, aunque siempre será recordado por sus papeles protagónicos en las historias más famosas de la televisión.

