Critican el terrible significado detrás de ‘El Apagón’ de Yuri

Seguro que recuerdas el coro de “con el apagón, qué cosas suceden, qué cosas suceden, con el apagón”, ¿pero te sabes la demás parte de la canción? Estamos seguros de que no, pero últimamente este tema ha dado de qué hablar, el internet ha criticado fuertemente a la jarocha, pues reveló un secreto que oculta la canción.

¿Qué dijo Yuri sobre el significado de ‘El Apagón’?

Casi 30 años llevamos cantando la clásica canción que caracteriza a Yuri, o al menos así era hasta que la cantante se dio cuenta de que la letra de este tema hablaba de un abuso ¡y hasta de incesto! ¿Cómoooo? ¿No te lo esperabas, verdad? Pues aunque la jarocha la cantó por años, tampoco se había dado cuenta, hasta apenas hace unos meses que los internautas se lo hicieron saber, por lo que la cantante decidió cambiar la letra de la canción.

... Si la cambié porque nunca me di cuenta de que era un incesto. Yo canté por años la canción, entonces yo cristiana imagínate, ¿cómo cantar un Aleluya y luego decir que era mi papá?

Aunque no dejará de cantar la canción, solo hizo una modificación, la cual consiste en repetir el coro y omitir las partes indecentes.

Además, la jarocha pensó que debido al abuso sexual que sufrió a los 7 años, tal como lo platicó en Ventaneando, la cantante no quiso que la gente relacionara aquel suceso que vivió, con la letra.

¿De dónde viene el significado de ‘El Apagón’?

Y a todo esto, ¿en qué pensaba Yuri cuando la escribió? Pues resulta que Yuri no la escribió, la ha interpretado, sin embargo, los autores originales fueron Ernesto Cortázar y Manuel Esperón en 1942. La primera en cantarla fue ‘Toña la Negra’, pero al llegar a oídos del gobierno peruano, la prohibieron exactamente por ser indecente. Después, Gloria Marín la cantó y le agregó un poco más de sazón, pero seguía siendo criticada, hasta que Yuri tomó la canción y le añadió su característico toque.

Algunos críticos mexicanos destacan que esta letra es debido a situaciones reales que se presentaron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México esperaba los bombardeos japoneses y alemanes, entonces todo quedaba en penumbra.

Canción completa de ‘El Apagón’

Iba sola por la calle

Cuando vino de pronto un apagón

Vale más que yo me calle

La aventura que allí me sucedió

Me tomaron por el talle

Me llevaron al cubo de un Zaguán

Y en aquella oscura calle

Ay, que me sucedió

Con el apagón que cosas suceden

Qué cosas suceden con el apagón (x2)

Me quedé muy quietecita en aquella

Terrible oscuridad

Y una mano ay ligerita

Me palpo con confianza y libertad

Si el peligro estaba arriba

Acá abajo la cosa andaba peor

Fue tan fuerte la ofensiva

¡Ay! Que me sucedió

Con el apagón que cosas suceden

Qué cosas suceden con el apagón (x4)

Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad

Me quitaron el abrigo

El sombrero y qué barbaridad

Yo pensaba en el castigo

Que a aquel fresco enseguida le iba a dar

Cuando encendieron las luces

¡Ay! Era mi papá

Con el apagón que cosas suceden

Qué cosas suceden con el apagón (x4)

¿Tú qué opinas? Es increíble que tantos años hemos escuchado esta canción y nunca nos dimos cuenta del trasfondo, aunque para la época que se inventó, tomaban esta clase de situaciones como humor negro, actualmente el público presta especial atención a lo que sus artistas favoritos (y no tan favoritos) hacen y dicen, así que a la próxima que escuches el tema, recuerda hacer lo mismo que Yuri, ¡omitir algunas partes!