‘El Buki’ se hizo tendencia con fotografía del Viernes Santo

Marco Antonio Solís, mejor conocido en el argot musical como ‘ El Buki ’, se volvió tendencia en redes sociales, luego de que compartiera una fotografía en la que mostraba su parecido con Jesús.

Como era de esperarse, su publicación generó un gran revuelo en redes sociales, tanto así que se hizo viral, pues no es la primera vez que comparan al cantautor mexicano con Jesús y menos en la Semana Santa.

También te puede interesar: Maribel Guardia dedica mensaje a ‘Tongolele’ y Paquita la del Barrio tras su muerte

La Historia detrás del Mito - Marco Antonio Solís ‘El Buki’ [VIDEO] Esta es la historia detrás del Mito de Marco Antonio Solís ‘El Buki’, con más de 80 millones de discos vendidos, su vida se vio envuelta en varios mitos.

¿Cuál fue la foto que compartió ‘El Buki’?

Junto al texto: “Viernes Santo”, Marco Antonio Solís compartió una foto en donde se le ve cubierto con una toalla blanca, reposando sobre un camastro y la acompañó de un emoji de lentes oscuros, eso fue suficiente para hacer estallar las redes sociales.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como mencionamos anteriormente, su publicación generó todo tipo de comentarios, como:

"¿Previo a la crucifixión?“, ”Maestro, si oye que Judas le habla, no salga, porfa”, “Aguante, Santo Padre, hay que resucitar hasta el domingo“, ”Pero recuerda, nadie perfecto y Judas vendrá" y “Esa era para el domingo”, fueron solo algunos.

Sin embargo, hubo quienes no tomaron a bien su publicación y mostraron su desacuerdo, incluso pidieron respeto para el día y para Jesús. “Judas, tómame una foto así como que no se que me vas a traicionar, Jaja qué horror, oiga señor respete!!”, "¿Y ahora MÁS rompiendo el Internet!… Yo no le veo cara de burla! Está diciendo que está relajándose en Viernes Santo”, “Buki yo te amo, pero tus chistes herejes solo me dan ganas de borrar de por vida tu playlist”, “Hoy representa un día de reflexión, de dolor para el cristianismo. Respeto”, “De Jesús nadie se burla. Por mi parte, cuando suene alguna de sus canciones, no la escucharé", “De muy mal gusto así no sea hoy”.

Te puede interesar: Así reaccionó Christian Nodal al regreso de Los Bukis y Marco Antonio Solís.