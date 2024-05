¡Ya cuenta como cita de lujo ir por tacos! Tacos el Califa de León obtiene estrella Michelin

Uno de los más importantes referentes de la excelencia culinaria de un lugar es, sin duda, la Guía Michelin. En ella podrás encontrar cuáles son los mejores restaurantes en cada región del mundo. Y todos los mexicanos sabemos que unos buenos tacos siempre son una increíble experiencia culinaria y este año una taquería de México obtuvo su primera estrella.

Crédito: Foto de Sebastian Coman Photography en Unsplash

La estrella Michelin se le concede a “aquellos restaurantes que, utilizando ingredientes de la máxima calidad, preparan platos con sabores distintos y a un alto nivel constante”.

El Califa de León es una taquería que cuenta con 70 años de tradición y su especialidad es el delicioso taco de gaonera. ¿Ya se te antojaron? Te decimos todos los detalles sobre este restaurante y este enorme reconocimiento.

¿En dónde está la taquería de la CdMx que se llevó una estrella Michelin?

La taquería que ganó la estrella Michelin está en Av. Ribera de San Cosme 56, San Rafael, Cuauhtémoc, 06470, Ciudad de México, CDMX. El lugar tiene un horario de 11:00 am a 2:00 am y si no tienes coche la forma más rápida de llegar es en el Metro. Recuerda que debes bajar en la estación de San Cosme que es de Línea 2 (Azul) y de ahí caminar un par de minutos hacia la taquería.

¿Cuál es la especialidad de la taquería El Califa de León?

La guía Michelin habla muy bien de sus cuatro opciones de carne para los tacos “Bistec, chuleta, costilla y, por supuesto, su creación emblemática, la gaonera, con una carne tan tierna que puede dejarse entera“.

Además, no dudan en reconocer sus deliciosas tortillas hechas a mano, las cuales se hacen prácticamente al momento y tienen un excelente tamaño. Otro detalle que cabe resaltar es que la carne que sirven es muy jugosa, es un manjar para el paladar. Si te interesa conocer los precios, a continuación te los presentamos:



Tacos de bisteck: 48 pesos

Tacos de costilla: 77 pesos

Tacos de Gaonera: 66 pesos

Tacos de chuleta: 78 pesos

¿Qué son las estrellas Michelin y por qué son tan importantes en la gastronomía?

Es un reconocimiento que se entrega cada año y es muy importante a nivel mundial, pues solo los más grandes restaurantes cuentan con estos.

Es importante mencionar que una estrella Michelin no se le otorga a restaurantes por sus precios o los decorados que tienen. Se suele pensar que los lugares con este tipo de premios son muy caros y exclusivos, pero lo que en realidad busca evaluar es calidad de los alimentos, la armonía de los sabores, calidad de los ingredientes, dominio de técnica, regularidad a lo largo del tiempo y que la personalidad del chef se vea plasmada en los platillos.

Otro dato interesante sobre este reconocimiento es que los inspectores acuden anónimamente al restaurante a probar lo que se sirve en el lugar y lo evalúa con base a los puntos que mencionamos anteriormente.