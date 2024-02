Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | El coraje de Eli

Eli está a punto de cumplir 15 años y no le agrada la idea de tener una fiesta para festejarlos, pero su familia piensa todo lo contrario y buscan que al convertirse en una señorita, la presenten ante la sociedad. Eli está cansada de tener que atender a los hombres de su casa y cada que tiene una oportunidad se queja de la situación, pero su madre siempre le demuestra que así deben de ser las cosas cuando eres mujer. Por otro lado, su papá y sus hermanos no respetan a las mujeres y las tratan como un objeto. El hermano mayor de Eli, tiene malos comportamientos con ella, hasta el punto de forzarla a tener relaciones con él. Eli se arma de valor y decide denunciar el abuso de sus hermanos, son encarcelados, pero su madre no acepta que ella haya alzado la voz en contra de su familia.