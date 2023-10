El importante anuncio de Michelle Salas posterior a su boda

Durante las últimas horas, el nombre de Michelle Salas ha sido el centro de atención en diferentes plataformas digitales. Ya que a tan solo a dos semanas posteriores de su boda, hizo un importante anuncio que ha desatado especulaciones sobre un posible divorcio prematuro de la pareja mediática. A continuación, te cuento todo al respecto.

Michelle Salas decidió hacer una pausa en su luna de miel para mantenerse en contacto con sus miles de seguidores en Instagram. A través de una publicación les pidió disculpas por el exceso de contenido relacionado con su boda con Danilo Díaz Granados y admitió ser “peculiar y perfeccionista” cuando se trata de presumir este tipo de momentos.

En su comunicado, Michelle Salas expresó su sorpresa por todo el cariño recibido por su boda y aseguró que fue uno de los mejores momentos de su vida. Sin embargo, acepto estar sumamente cansada debido a la complicada organización. También anunció que pronto cerrará este ciclo en redes sociales, ya que no quiere ser una “novia intensa”. Quiere concentrarse en su luna de miel y dedicarle tiempo a su esposo, ya que reconoce que no le ha prestado la atención que merece al priorizar su contenido en redes sociales.



“Mientras termino de subir las historias y las hermosas fotos que me han llegado, también intento relajarme, disfrutar, desconectar y descansar la mente. Lo más importante es estar presente en este momento. Y no, no ha sido tarea fácil”, escribió Michelle Salas, quien cuidó mucho sus palabras para no revelar su ubicación en la luna de miel con el empresario venezolano.

¿Qué hay detrás de los rumores de divorcio de Michelle Salas?

Después de este mensaje, la hija de Luis Miguel recibió duras críticas en las redes sociales. Surgieron teorías que afirmaban que el matrimonio mediático podría terminar en divorcio más pronto de lo esperado, y señalaban a Michelle como la principal responsable. La criticaron por no concentrarse en su luna de miel y estar más preocupada por publicar fotos con su vestido de novia. Utilizaron sus propias palabras para tacharla de “intensa” y creen que su actitud arruinará su relación.

Finalmente, cabe mencionar que estas especulaciones no son nuevas, ya que Michelle Salas también fue duramente criticada por no sonreír en sus fotos de boda. Sin embargo, la hija de Luis Miguel no ha respondido a los comentarios de sus haters y ha dejado que los rumores sigan su curso, ya que aparentemente no le afectan en absoluto.