El Mimoso le pide a Christian Nodal hacer un dueto: “De amor o de dolor”.

El Mimoso le escribió un mensaje a Christian Nodal a través de Instagram para que hagan un dueto de lo que fuera: amor, dolor, tristeza. Sin embargo, hasta el momento, no ha obtenido respuesta y lo dejó en “visto” en la mencionada red social.

Luis Antonio López Flores, ex vocalista de la banda ‘El Recodo’, no quita el dedo del renglón para hacer una colaboración y al no ver respuesta alguna del novio de Belinda, dijo que puede “esperar sentado”.

Te puede interesar: Tano Elizalde anuncia que se casará con la viuda de Valentín Elizalde.

“Si gustas un día podemos hacer un dueto de lo que gustes, de amor, de dolor, de lo que sea, de las dos maneras nos sale el sentimiento”, dice el mensaje que el Mimoso le escribió a Nodal.

Esta no es la primera vez que Nodal se cotiza a la hora de hacer un dueto o colaboración con otros cantantes de regional mexicano con los que en algún momento se llegó a codear.

Los internautas reaccionaron a la no respuesta de Nodal

Ante la situación, los internautas reaccionaron a la no respuesta de Nodal y apoyaron a El Mimoso, a tal grado que le insinúan que Christian debería ser quien le estuviera pidiendo el dueto.

“El debería de pedirle a usted usted es un señorón. “No pues ahora si acomódate en el sofá porque el nño es sangronsito”, “Se le subió el noviazgo a la cabeza y se le olvidó que hace apenas unos tres años atrás el era el que le abría los conciertos a los artistas”, fueron algunos de los comentarios.

También podría interesarte: Los Dos Carnales sorprenden cantando bachata. (VIDEO)