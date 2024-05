“Es un decrépito": El padre de Frida Sofía arremete contra Enrique Guzmán

Pablo Moctezuma ha defendido a capa y espada a su hija Frida Sofía desde que ella relevó públicamente que sufrió una serie de abusos por parte de su abuelo. Alejandra Guzmán, mamá de Frida no quiere acercarse a ella, sin embargo, no ha sido posible debido a que Frida no quiere ningún tipo de contacto de con la familia Guzmán.

Pablo Moctezuma llama “Decrépito” a Enrique Guzmán

Pablo Moctezuma sostuvo una relación con “La Reina de Corazones” en los años noventa y en 1992 nació su hija Frida Sofía, quien lleva apellido de ambos, sin embargo, ella misma es quien ha decidido actuar legalmente para poder quitar el apellido “Guzmán” de su registro, ya que no quiere ningún tipo de acercamiento ni asociación con su familia materna. Pablo tuvo un encuentro con las cámaras de Venga La Alegría y se le cuestionó sobre la situación de su hija Frida Sofía, y él mencionó que el abuelo materno de su hija es una persona desagradable, además arremetió en contra de Alejandra Guzmán, por no creer en las palabras de su propia hija y defender a su padre. Todo parece indicar que Pablo tiene una gran enemistad con Enrique Guzmán, pues sin tapujos dijo todo lo que opina de él:

El señor ya es un decrépito ahí, pero para qué hablar mal de la gente, ya va de salida el viejito… muchos años de abusos, la verdad no le gira la cabeza, pero ya le salió otro chiste ¿no? por ahí, no salió nada, ya no me acuerdo, viejo cochino, siempre fue.

Por último, Moctezuma asegura que Frida no quiere tener ningún contacto con su madre:

Nunca, no hombre, ni hablamos de ella, no, para nada, nunca, nada más hablamos de cosas del futuro, lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, una cosita que está haciendo Frida de su tienda en línea, nada más… Que Dios la bendiga, es [la mamá de mi hija], pero bueno, que Dios la bendiga y siga en su locura, siempre ha estado medio...

Moctezuma vivió alejado muchos años de su hija mayor, Frida, pero ahora mantienen una relación muy cercana y asegura hablar con ella todos los días para estar al tanto de todo lo que pasa en du vida diaria. Alejandra Guzmán ha comentado en diversas entrevistas que ella estuvo sin comunicación con el padre de su hija por 29 años, que siempre fue un padre ausente y además nunca pago manutención y en su defensa Pablo ha revelado ante los medios que fue Enrique Guzmán quien aconsejo a Alejandra para que no lo dejaran estar cerca de su hija.

