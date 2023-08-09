Vicente Fernández, la leyenda que dejó una huella imborrable en la industria musical, sigue siendo un emblema en el género ranchero, incluso después de su partida el pasado 12 de diciembre de 2021. Su carisma y voz única, trascienden en el tiempo y lo mantienen en el corazón de sus seguidores. Ahora, su historia cobrará vida una vez más, en la esperada bioserie de "El Rey" que podrás ver este 28 de junio de 2025.

Conocido cariñosamente como "Chente", el cantante nacido en Huentitán El Alto, Guadalajara, dejó un legado que va más allá de las canciones y los escenarios. Su autenticidad y pasión por la música ranchera, lo llevaron a convertirse en un referente indiscutible del género, además de que su impacto en la cultura popular es innegable.

A lo largo de su carrera, lanzó una impresionante cantidad de álbumes y sencillos exitosos, muchos de los cuales se convirtieron en himnos en todo el mundo. La música de Vicente Fernández trascendió fronteras y generaciones, conectando a las personas de diversas culturas, a través de su arte.

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¿Quién protagonizará a Vicente Fernández?

Para honrar a Vicente Fernández y revivir su legado, llega "El Rey: La Serie", una producción que promete llevar a los espectadores a un viaje emocional, a través de la vida y la carrera de "El Charro de Huentitán". Esta serie no solo explorará los icónicos momentos y triunfos del artista, sino que también ofrecerá una mirada íntima a su historia personal, sus desafíos y sus logros detrás del escenario.

Uno de los elementos más emocionantes de la serie, es la interpretación de Vicente Fernández por parte del talentoso actor Jaime Camil, quien dará vida al cantante y nos permitirá revivir los momentos más emblemáticos de su vida.

¿Cuándo y dónde ver El Rey: La Serie?

La espera está llegando a su fin, ya que la fecha de estreno de "El Rey: La Serie" está programada para el próximo 28 de junio de 2025, a las 6:00 de la tarde, en exclusiva a través de la señal de Azteca UNO.

Esta versión nunca antes vista de la historia de Vicente Fernández, promete capturar la esencia del artista y sumergir a los espectadores en su mundo, ofreciendo una experiencia emocional única, que rinde homenaje a su legado.