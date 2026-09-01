Tirar los restos de café en el inodoro: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

La limpieza del baño es fundamental para evitar todo tipo de infecciones que pueden ser muy perjudiciales para la salud, y ente ellas mencionamos el inodoro o váter, el cual debe estar siempre limpio y libre de sarro, bacterias u hongos y hasta malos olores. Por este motivo, es que hay ciertos trucos de limpieza que son realmente efectivos y en el último tiempo se han estado vitalizando algunos trucos como el hecho de colocar café y este es el verdadero motivo y cuáles son los beneficios.

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Los malos olores en el váter es algo frecuente y que no debemos dejar pasar porque puede ser un agravante que se acumulen bacterias, hongos y hasta sarro, y que puede ser una complicación teniendo en cuenta que corre peligro que se tape. Por eso, es que debe realizarse una limpieza frecuente y por más que sea una de las tareas poco agradables, es clave para mantener una buena higiene dentro del hogar y ganarle a las infecciones.

Si bien existen una gran cantidad de productos que son útiles para limpiar el inodoro y el mal olor, de vez en cuando, se recomienda usar ciertos remedios naturales que esconden una gran cantidad de propiedades desinfectantes y anti bacterianas que dejarán el inodoro reluciente. En ese caso, hay quienes están usando pocillos de café y por más que parezco extraño, estas son las razones de usarlo.

Por qué debes aplicar café al inodoro

El café molido tiene la particularidad de tener una estructura porosa y un aroma intenso, dos propiedades que ayudarán a absorber y reducir olores desagradables, y su aplicación es más sencilla de lo que parece.

Cómo aplicar café al inodoro

Colocar café en pocillo en el interior del inodoro y luego tirar de la cadena Colocar café en recipientes para que emane un olor agradable y perdure más tiempo sin atascar la tubería

@fernando_13.13.13 ATENCIÓN Pon café molido en el inodoro y prepárate ¡no vas a creer lo que pasa después!#videoviral ♬ original sound - Fernando

Por otro lado, el café aportará un olor diferente, pero no sustituye a los productos de limpieza convencionales, por lo que deberás seguir usándolos.