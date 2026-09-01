Los expertos coinciden: esta es la mejor forma de perder grasa y ganar músculo

Mantener una vida sana suele ser algo complejo, teniendo en cuenta que hay que evitar en todo momento alimentos que no tengan grasas saturadas, muchas calorías o colesterol y esto puede provocar que subamos de peso y la grasa se acumule en ciertas partes del cuerpo. Lo que recomiendan los especialistas es perder grasa corporal y ganar masa muscular, y para eso los especialistas compartieron cuál es el mejor método para perder grasa y ganar músculo en poco tiempo y de una manera fácil.

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Tal como lo habíamos mencionado, el mundo fitness es algo complejo, teniendo en cuenta que hay que estar pendientes de cómo responderá nuestro cuerpo a ciertos cambios, y es que si dejamos de lado el movimiento y la actividad; es probable que la persona comience a ganar masa que se acumulará en el abdomen, las piernas y los glúteos y que es causado por una falta de alimentación saludable.

Por qué aparece la grasa en el cuerpo

Entre los motivos que hay que mencionar de la aparición de grasa en el cuerpo son varias, y se encuentra una alimentación basad en comidas procesadas, alto en calorías, y también por una falta de entrenamiento físico. Pero, existe un método rápido para perder grasa y ganar masa muscular y que es más sencillo de lo que parece.

Cómo perder grasa y ganar masa muscular

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo es real, pero no le ocurre a todas las personas, ya que si llevas tiempo sin entrenar por una lesión o llevas haciendo mal los ejercicios, no tendrá su resultado positivo. Además, cuando se tiene experiencia en esto, lo que recomiendan es primero ganar músculo y luego perder grasa.

A veces se piensa que porque transpiran más, es cuando más grasa se quema, pero esto no es así, teniendo en cuenta que es uno de los grandes mitos y es que terminar de entrenar lleno de sudor no quiere decir que hayas bajado grasa, sino que estás perdiendo agua. Por último, en cuanto a la hora de hacer ejercicio, no es necesario tener máquinas para ganar músculos, sino que lo mejor será la duración del mismo.