Horóscopos de Nana Calistar hoy martes 1 de septiembre del 2026 para cada signo: no creas todo lo que escuches

Este 1 de septiembre de 2026, Nana Calistar invita a los 12 signos del zodiaco a tomar con cautela aquello que escuchan. La energía del día puede poner los rumores, comentarios y opiniones ajenas bajo la lupa, por lo que conviene no reaccionar impulsivamente ni asumir como verdad todo lo que llegue a nuestros oídos. Filtrar también es cuidarse.

Horóscopos de Nana Calistar para Aries hoy 1 de septiembre

Debes estar consciente de que no debes creer todo lo que escuchas, pues en este inicio de mes, habrá gente que comenzará a realizar comentarios que te afectarán, pues fueron hechos con la única intención de incomodarte. Comienza a filtrar la información. que llega a tus oídos.

Horóscopos de Nana Calistar para Tauro hoy 1 de septiembre

Es momento de que dejes de lado el qué dirá la gente, pues este primero de septiembre es importante que recuerdes que la vida que vives es solamente tuya y, por lo tanto, la única opinión que te debe importarte es la tuya. Así que deja de lado el qué dirán y prioriza tus necesidades.

Horóscopos de Nana Calistar para Géminis hoy 1 de septiembre

Amores del pasado podrían regresar y querer meterse nuevamente en tu vida; este primero de mes, vas a necesitar mucha paciencia y memoria para que no, por un arrebato de emociones, olvides todo lo que te han hecho pasar. Toma en cuenta que no debes volver a comer lo que ya vomitaste

Horóscopos de Nana Cáncer para Aries hoy 1 de septiembre

Es momento de dejar las cosas bien claras en el amor, pues una relación no puede o debe mantenerse de indirectas y malos entendidos. Este primero de septiembre te obligará a entender que debes comenzar a hablar sin rodeos.

Horóscopos de Nana Calistar para Leo hoy 1 de septiembre

Antes de tomar una decisión importante, debes darle una vuelta a todos tus recuerdos, pues este primero de septiembre te verás obligado a comparar quién eras, lo que permitías y lo que ahora quieres para tu vida.

Horóscopos de Nana Calistar para Virgo hoy 1 de septiembre

Es momento de que confíes más en ti y en tus sueños, porque solamente tú eres el que te limitas a llevarlos adelante. Este primero de septiembre del 2026 comienza con una energía que te pide dejar de pensar tanto en lo que podría salir mal y empezar a preguntarte qué sucedería si, por una fregada vez, todo sale bien

Horóscopos de Nana Calistar para Libra hoy 1 de septiembre

Si tienes pareja, debes estar muy atento, porque una supuesta amistad podría estar mirando tu relación como terreno disponible, e incluso te has comenzado a dar cuenta de que busca cualquier pretexto para acercarse demás. Pon mucha atención a tu alrededor.

Horóscopos de Nana Calistar para Escorpio hoy 1 de septiembre

Es momento de que la verdad que por tanto tiempo parecía esconderse salga a la luz. Quizás descubras una mentira, una conversación que desconocías, una doble intención o simplemente entiendas finalmente por qué alguien se comportaba tan extraño contigo.

Horóscopos de Nana Calistar para Sagitario hoy 1 de septiembre

Muchos de los problemas que te aquejan últimamente no llegan por tu falta de capacidad, sino por esa mala costumbre que tienes de dudar cuando tienes que demostrar todo lo que vales, pues es común que una idea que tanto te emocionaba se llene de inseguridades y termines abandonándola.

Horóscopos de Nana Calistar para Capricornio hoy 1 de septiembre

Es momento de que dejes de lamentarte por todo lo que ha salido mal. Te has cruzado con uno que otro problema por quien llegó con cara de santo, discurso bonito y unas intenciones que te han orillado a preguntarte si el que está mal eres tú; recuerda confiar más en tu instinto.

Horóscopos de Nana Calistar para Acuario hoy 1 de septiembre

Deja de exigirte como si fueras máquina, porque una cosa es querer superarte y otra muy distinta ponerte metas tan exageradas que terminas frustrándote antes de llegar a la mitad. Este primero de septiembre de 2026 llega para darte una lección de vida que marcará tu destino.

Horóscopos de Nana Calistar para Aries hoy 1 de septiembre

Este inicio de mes llega para darte la oportunidad de ver esos resultados de gimnasio que tanto has buscado, pues es ahora que deberás obligarte a reactivar tu cuerpo, no solo para verte mejor, sino también para recuperar energía y esa seguridad que tanto te caracteriza.