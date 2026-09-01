Cómo eliminar las hormigas de tu jardín con estos 5 remedios caseros

El verano es una de las estaciones más agradables de todas y es que podremos disfrutar del sol, la playa o la alberca, pero también trae algunos aspectos negativos, como la presencia de los insectos, entre los que encontramos a las hormigas, que salen en la búsqueda de alimentos y pueden hacerse presente en el hogar o en el jardín. Por eso, en lugar de utilizar productos químicos y tóxicos, te vamos a compartir cinco remedios caseros y altamente efectivos y fáciles de hacer.

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Las hormigas son los insectos más habituales que nos podemos encontrar no solo en el jardín, sino en los dormitorios, cocinas o garaje y si bien son parte del ecosistema, es fundamental mantenerlas lejos del hogar y de la tranquilidad de todos, en especial de los niños y las mascotas. Por lo general, buscan alimentos para poder pasar el invierno, por lo que es común que encontremos a estos insectos en las alacenas o muebles.

Para poder eliminarlas, no es necesario acudir a productos químicos, ya que hay cinco remedios caseros que son fáciles de preparar, no son agresivos ni tóxicos para las personas y dejarán un aroma increíble en el hogar. Por este motivo, te dejaremos soluciones ecológicas que tienen una gran cantidad de beneficios y que les dirás adiós a las hormigas.

5 remedios caseros para eliminar las hormigas

Bicarbonato de sodio con azúcar: si bien el azúcar atrae las hormigas, será como una trampa y lo hará el bicarbonato de sodio gracias al efecto abrasivo sobre el sistema digestivo.

Vinagre blanco y agua: es la solución más conocida de todas, y tendrás que rociar la mezcla en el hormiguero para que el olor desorganice la colonia obligándolas a retirarse

Tiza o talco: se caracterizan por producir rechazo por lo que podrás esparcirlos

Agua hirviendo: debes verter agua bien caliente en la entrada del hormiguero para eliminar la colonia de manera instantánea