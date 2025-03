El ‘Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ arremeten contra Adrián Marcelo

Uno de los podcast más escuchados es el de ‘La Hora Feliz’, el cual es conducido y lidereado por los comediantes conocidos como ‘El Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’, quienes se le fueron a la yugular a Adrián Marcelo, quien habló no tan bien de ellos en su último episodio de ‘Hermanos de Leche’.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

En el último episodio de ‘Hermanos de Leche’, conducido por Adrián Marcelo e Iván Fematt ‘La Mole’, el conductor regiomontano aseguró que otros comediantes intentan imitar la fórmula de ellos y de ‘La Cotorrisa’, pero no lo logran porque no dan risa.

“He visto otros espacios y están de la ver… tú y yo, ‘La Cotorrisa’ le hicimos mucho daño a la gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la ver… sus espacios, no se escuchan, no se respetan, no se admiran, no hay una jerarquía. Ustedes están de la ver.... Gente que después dice que ya no quieren ir a los podcast, por que los levantan, ¿qué levantas, güey? levanta tu carrera”, dijo Adrián Marcelo.

¿Cómo respondieron los standuperos? Aunque Adrián Marcelo no dio nombres ni se refirió a nadie en especial, ‘El Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ se le fueron con todo al conductor, asegurando que no tiene talento y solo quiere polemizar para tener éxito.

“Esto nos agarró de sorpresa, Adrián porque siempre te hemos considerado un compañero y a ‘La Mole’ un amigo. Y ahora nos quedó claro que ya no sabes a quién insultar para vender boletos.

Esa es tu táctica, ruin y cul…, interpretas como nadie cómo se mueve esta industria. No eres de este gremio y no le entiendes, y para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te sacara a la v.... Eres un sin talento que no le quedó de otra más que presumir cuánto gana por que piensa que eso es triunfar”, comentó ‘El Tío Rober’