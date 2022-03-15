Regalan bocina a Doña Flow para que siga cantando como Babo.

Hace unos meses, se viralizó por medio de redes sociales el talento de una mujer apodada Doña Flow, originaria de Aguascalientes y que en las calles de la ciudad canta imitando al famoso rapero Babo de Cartel de Santa.

Todo fue por medio de la red social TikTok, donde se hicieron virales sus interpretaciones de Éxtasis, una de las canciones más populares de Babo.

La señora se hizo famosa al salir a las calles a cantar con solo una bocina amarrada a un diablito y con una actitud sumamente positiva, misma que logró conquistar a los usuarios de redes sociales.

Fueron los propios usuarios de redes sociales, quienes le dieron el apodo con el que ahora es famosa: Doña Flow.

Su fama llegó a tanto en las redes sociales que Babo compartió en su perfil oficial de Instagram que alguien estaba cantando igual que él, ya que el parecido es sorprendente.

Apoyando el talento mexicano

Su popularidad fue tanta y el compromiso de Elektra con los mexicanos de igual forma, que le regalaron una bocina nueva para que pueda seguir trabajando, una herramienta de primera calidad.

Ahora, Doña Flow tiene todo lo necesario para seguir deleitando a los mexicanos con su talento.

La iniciativa fue impulsada por Elektra, quien con acciones como esta muestra el gran compromiso que tiene con los buenos mexicanos para impulsar la cultura de apoyarnos unos a otros.

Elektra es clave en la vida de los mexicanos, pues tiene grandes historias de éxito que ayudan a los mexicanos a seguir adelante.

En @ElektraMx nuestros colaboradores saben que como buenos mexicanos, tenemos que apoyarnos unos a otros.



Hoy les comparto una de miles de historias de @ElektraMx, gracias a Iván de Luna por ayudar.



Un abrazo hasta Aguascalientes, Ags. https://t.co/JArLHnLbuv — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 15, 2022

En tanto, Ricardo Salinas Pliego compartió en sus redes sociales la sorprendente historia de Doña Flow.

