¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 hoy 16 de julio?

Después de varias semanas de desafíos emocionantes y platos excepcionales en MasterChef Celebrity México 2023, la tensión en la cocina ha llegado a su punto máximo.

Con 20 concursantes compitiendo al inicio, el grupo se reducirá a sólo 10 talentosos participantes y cada uno de ellos luchará por quedarse en la competencia, pues todos quieren convertirse en el próximo campeón o campeona de la cocina más famosa de México.

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¿Quién es el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

La expectación y el nerviosismo han envuelto a los seguidores de MasterChef Celebrity 2023, pues se acerca el momento en que uno de los famosos participantes se unirá al grupo de eliminados que incluye a: Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, el Padre José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge ‘El Travieso’ Arce y el más reciente, el Cibernético. ¿Quién será el décimo concursante en despedirse?

El nivel de exigencia es cada día más grande dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, por lo que los jueces están revisando cada detalle, por ese motivo, un pequeño error dejó fuera a Lis Vega.

¿Cómo fue la despedida del eliminado de este 16 de julio?

La cocina de MasterChef Celebrity se llenará de tristeza esta noche, cuando finalmente los jueces tomen la decisión y se dé a conocer el nombre del próximo eliminado. La tensión será palpable entre los participantes, y el ambiente estará cargado de emociones encontrada. Al final, todos tuvieron palabras hermosas para despedir a su compañera, quien se fue con la frente en alto.

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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