FOTOS | ¡Un eliminado podría regresar a Exatlón All Star! ¿Quién será?

¡Una ventaja enorme está en juego! Uno de los eliminados podría regresar a la competencia. ¿Quién será? ¿Hombre o mujer?

Esta temporada de Exatlón All Star, ha estado llena de sorpresas y mucho nivel. ¡En ninguna otra emisión de Exatlón México habíamos visto tanta competitividad, tanto coraje!

No hay punto seguro, no hay rival débil, no hay género que no compita al parejo, ¡tanto hombres como mujeres de ambos equipos, están al mismo nivel! El más alto de la historia. Cualquier eliminado nos sorprenderá y dolerá, pues los hemos visto a lo largo de varias temporadas y son lo mejor de lo mejor, ¡los campeones y subcampeones!

La máxima autoridad, Antonio Rosique, comentó a los atletas que muy pronto lucharían por una ventaja increíble, nunca antes vista, ¡un premio inigualable! ¡Pues tendrían la oportunidad de regresar a un compañero eliminado! A muchos los hizo muy felices, pues siempre habrá alguien que merece una segunda oportunidad, mientras que a otros no les hizo mucha gracia, pues es una competencia y los afecta... Pero, ¿quiénes podrían regresar?

Marisol Cortés, ¿regresa a Exatlón All Star?

Nuestra querida Sol no fue eliminada como tal, pero tuvo que depedirse de la aventura la primera semana, debido a problemas familiares. No tenía que demostrar nada a nadie, pues se fue como la campeona vigente, ¡y ah cómo le ayudaría a su equipo que regresara a la competencia! Es una atleta muy fuerte.

Ernesto Cázares, ¿regresa a Exatlón All Star?

Ernesto fue el primer eliminado oficial de esta aventura, luego de que se enfrentara a su mejor amiga, Doris. Es un pilar muy importante en el equipo azul, tanto anímicamente, como en los circuitos, ¡pues vuela en ellos! En caso de que los azules ganen esta ventaja, ¿decidirán regresarlo a él?

Duggan, ¿regresa a Exatlón All Star?

Ximena es sin duda una gran competidora. A pesar de no ser atleta profesional, dio todo y luchó al tú por tú contra las leyendas de Exatlón México. Una lesión en la rodilla la imposibilitó la última semana que estuvo en la competencia y ya no logró continuar con nosotros. ¿Será ella la que tenga una segunda oportunidad?

Heber Gallegos, ¿regresa a Exatlón All Star?

Uno de los rivales a vencer y atletas más fuertes de esta temporada, era Heber Gallegos, ¡uno de los más rápidos! En la última eliminación se enfrentó a una Ana Lago poderosísima que lo dejó fuera de la competencia. Pero, sin duda, ¡sus compañeros le pueden dar una segunda oportunidad!

No se sabe si esta ventaja se luchará esta semana o en algún tiempo más, pero de ser ahora, ¡ellos serían los candidatos a volver! Y tú, ¿a quién regresarías?