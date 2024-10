Hace un año, Elisabetha Gruener, hija de la reconocida Susana Zabaleta , y el actor José Ángel Bichir vivieron un romance breve pero intenso que parecía prometer mucho más. Sin embargo, su relación no prosperó, y las recientes declaraciones de Elisabetha dan a entender que las cosas no terminaron de la mejor manera.

Elisabetha Gruener revela cómo terminó su romance con José Ángel Bichir

Al ser cuestionada sobre su relación con José Ángel Bichir, Elisabetha respondió con ironía: "¿Quién es él? ¿Dónde está? Yo no lo veo”. Aunque estas palabras parecieron marcar una clara distancia, la actriz no quiso profundizar en los detalles, asegurando que “este año ha sido un año de muchas amistades y muchas alianzas”. Sobre lo que sucedió con José Ángel, añadió: “Pues pregúntale a él. Mejor lo dejamos así. A él a veces le gusta platicar”.

¿Elisabetha Gruener y José Ángel Bichir terminaron mal su noviazgo? [VIDEO] Elisabetha Gruener contó a la prensa si terminó mal su romance con José Ángel Bichir. Además, confesó que está muy contenta por la nueva relación de su madre.

Te puede interesar: Susana Zabaleta confirma su romance con Ricardo Pérez

Cuando se le preguntó sobre su experiencia con este romance, fue breve y sin rodeos: “Pues no, no experiencia, no. Hubo momentos, todo, ¿no? Hubo momentos lindos y luego una desconexión y ya.”

Admiración por su madre, Susana Zabaleta

En contraste con su evasiva actitud respecto a su ex, Elisabetha se mostró mucho más abierta al hablar de su madre. Expresó profunda admiración por Susana Zabaleta y su actual relación con el comediante Ricardo Pérez .

Se me hace padrísimo verla, creo que siempre, una no siempre dice, no, como, ay, la vida de una mujer se acaba a los 30, la vida de una mujer es no sé qué, y creo que verla a ella a su edad, con su carrera y con todo lo que ha logrado verla, con ganas de hacer más cosas, con ganas de conocer a más gente, es súper inspirador para mí, es un modelo a seguir, la verdad.

Una pérdida familiar que unió más a la familia

Por último, Elisabetha también mencionó la reciente pérdida de su abuelo, Alfonso José Zabaleta Margaid, y cómo la familia ha afrontado este doloroso momento: “Claro que siempre se siente mucho la ausencia, sobre todo de una personalidad tan fuerte como mi abuelo, pero ha sido muy padre la unión de la familia”, señaló,

Te puede interesar: Rodrigo Vidal confirma que Leonardo García está en rehabilitación tras agredir a su exnovia