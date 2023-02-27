Elizabeth Álvarez habló de las fotos de Jorge Salinas y su nutrióloga.

Aunque trató de evitarlo a toda costa, Elizabeth Álvarez se vio obligada a hablar con la prensa, sobre cómo afectó su matrimonio las fotografías de su esposo Jorge Salinas con su nutrióloga.

Te puede interesar: Jorge Salinas salió a enfrentar los señalamientos de infidelidad.

La actriz, habló a pesar de venir afónica, debido al spray antiasmático que acababa de aplicarse.

Yo estoy bien, estamos bien todos, muchas gracias, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que, durante once años nos han visto cómo estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad. Para nada mi vida, somos un matrimonio sólido, hemos formado un hogar con una familia divina, muchísimas gracias de verdad se los digo

¿Cómo ha superado el escándalo de las fotos? Elizabeth Álvarez, aseguró que están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones, pues forman parte de este sistema.

También te puede interesar: Alexis Ayala sale en defensa de su amigo, el actor Jorge Salinas.

Nosotros estamos en familia, qué puedo yo decir. A lo mejor, ustedes quieren escuchar algo malo que yo estoy segura de que no, pero es que, no es así mi vida, es que imagínate, nosotros seguimos con nuestra vida, nosotros seguimos haciendo nuestra vida todos los días, no tengo nada que decir